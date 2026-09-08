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Биткоин в боковике перед новым рывком

Биткоин в боковике перед новым рывком - 08.09.2026, ПРАЙМ

Биткоин в боковике перед новым рывком

За прошедшую неделю рынок цифровых валют вырос почти на 4%, до 2258,56 пункта по индексу CoinDesk 20. Рост получился "качелями", и держался он на трех опорах... | 08.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. За прошедшую неделю рынок цифровых валют вырос почти на 4%, до 2258,56 пункта по индексу CoinDesk 20. Рост получился "качелями", и держался он на трех опорах сразу. Главная — институциональный спрос через биткоин-ETF, который в очередной раз сыграл роль амортизатора: даже на фоне геополитического шока в Ормузском проливе и жесткой риторики Трампа фонды за неделю привлекли почти миллиард долларов чистыми, а рекордный однодневный приток 3 сентября в 730,8 миллиона долларов с запасом перекрыл отток начала недели — это укладывается и в более широкую месячную картину, где спотовые биткоин-ETF в США суммарно собрали больше 3 миллиардов долларов за месяц.Вторая опора — классический шорт-сквиз в четверг: смягчение тона представителя ФРС Криса Уоллера обрушило вероятность сентябрьского повышения ставки до 50%, рынок резко переоценил риски, и биткоин впервые в этом цикле пробил 80000 долларов.И третья составляющая — ротация в альткоины, прежде всего, в приват-сектор: Zcash за неделю подскочил почти на 46%, впервые с 2016 года пробив 1200 долларов и войдя в топ-10 по капитализации, что дополнительно подтолкнуло вверх совокупную капитализацию рынка, поднявшуюся примерно на 2% и достигшую пика 2,82 триллиона долларов.На этой неделе ожидаю консолидацию с риском коррекции, чем продолжения ралли тем же темпом. Сентябрь исторически слабый месяц для риск-активов — это единственный месяц, когда S&P 500 в среднем показывает отрицательную доходность начиная с 1975 года, и биткоин статистически ведет себя похоже.Главным триггером станет публикация индекса потребительских цен (ИПЦ) в США 11 сентября: ускорение инфляции сильнее прогноза вернет в повестку "ястребиный" сценарий по ставке, укрепит доллар и придавит аппетит к риску, включая криптовалюты. К тому же, после вертикального роста с 19 по 28 августа рынок статистически перегрет, судя по Fear & Greed выше 70, поэтому фиксация прибыли долгосрочными держателями на подходах к 82000–85000 долларов выглядит скорее закономерностью, чем аномалией. Базовый сценарий — боковик в диапазоне примерно 76700–85400 долларов.Календарь текущей недели не слишком насыщен, но развязка в нем одна. День труда в США 7 сентября приглушил торговую активность в начале недели. В четверг, 10 сентября, выйдет индекс цен производителей за август (консенсус +0,4% месяц к месяцу, база +0,3%), и в тот же день появятся ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА — потенциальный триггер для нефти, а через нее и для инфляционных ожиданий. Но главное событие недели — пятница, 11 сентября, публикация индекса потребительских цен США за август, где ждут ускорения общего показателя до 0,4% месяц к месяцу и 3,4% в год, а базового — до 0,2% месяц к месяцу и 2,4% в год; в тот же день выйдут и потребительские настроения Мичиганского университета.Инвесторам разумно относиться к пятнице как к ключевой точке риск-менеджмента и заранее снижать плечо, не открывая большие позиции. Стоит держать в голове два сценария: если ИПЦ и PPI выйдут сильнее прогноза, доллар укрепится, вероятность повышения ставки вырастет, и рисковые активы, включая криптовалюты, окажутся под давлением с тестом 76670 долларов и, при пробое, зоны 75550 долларов. Если данные выйдут ниже ожиданий, текущий позитивный настрой, скорее всего, сохранится, и рынок предпримет попытку пробоя 82850 долларов.Отдельно стоит следить за динамикой ETF-потоков как за опережающим индикатором институционального аппетита — устойчивый приток даже на негативном новостном фоне исторически смягчает просадки, — а также держать в уме геополитический риск-премиум по нефти. При новом обострении в Персидском заливе Brent выше 95 долларов способен резко усилить корреляцию крипты с общим risk-off настроением.Сегодня биткоин, на мой взгляд, останется в диапазоне примерно 76700–85400 долларов, с ключевой поддержкой на 76670 долларов, переходящей в зону скопления стопов 75550–76250 долларов, и сопротивлением 82850 долларов, а затем 85400 долларов — только пробой последнего откроет дорогу к 94000 долларов и будет означать окончательный выход из среднесрочного канала, действующего с 6 февраля.Эфириум, вероятнее всего, проведет неделю в диапазоне 2345–2620 долларов. Ценовая модель для роста неплохая, но внешний фон сдерживает движение, пробой вверх открывает путь к 2800 долларов, а потеря поддержки 2345 долларов грозит снижением до 2215 долларов на срабатывании стопов по длинным позициям. При этом рынок в целом продолжает закладывать в цену приближение новой восходящей волны перед халвингом 2028 года, поэтому просадки внутри этих коридоров, скорее всего, будут выкупать — резких движений за их пределами ждать не стоит, если только пятничная статистика по инфляции не преподнесет сюрприз.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, сша, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта, мнения аналитиков