https://1prime.ru/20260908/boeing-873123129.html
Boeing в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты
Boeing в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты - 08.09.2026, ПРАЙМ
Boeing в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 15 заказов на... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:37+0300
2026-09-08T18:37+0300
2026-09-08T18:44+0300
бизнес
промышленность
boeing
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты, что в 2,5 раза ниже показателя предшествующего месяца, следует из данных компании. С начала года, таким образом, компания получила заказы на 498 самолетов. Поставки Boeing в августе сократились до 51 коммерческого самолета с уровня июля в 53 единицы. В январе-июле концерн поставил 367 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, промышленность, boeing
Бизнес, Промышленность, Boeing
Boeing в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты
Boeing в августе получил в 2,5 раза меньше заказов на коммерческие самолеты
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 15 заказов на коммерческие самолеты, что в 2,5 раза ниже показателя предшествующего месяца, следует из данных компании.
С начала года, таким образом, компания получила заказы на 498 самолетов.
Поставки Boeing в августе сократились до 51 коммерческого самолета с уровня июля в 53 единицы. В январе-июле концерн поставил 367 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.