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Британия ужесточит санкции против Ирана

Британия ужесточит санкции против Ирана - 08.09.2026, ПРАЙМ

Британия ужесточит санкции против Ирана

Великобритания ужесточит санкции в отношении Ирана и введет секторальные ограничения против металлургии, энергетики, банков и судоходства, сообщил заместитель... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:16+0300

2026-09-08T15:16+0300

2026-09-08T15:41+0300

мировая экономика

иран

великобритания

тегеран

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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания ужесточит санкции в отношении Ирана и введет секторальные ограничения против металлургии, энергетики, банков и судоходства, сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути. "Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело", - говорится в заявлении Даути, направленном британскому парламенту. Британия также запретит экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию "военного и ядерного потенциала Ирана". Лондон ограничит доступ Ирана к британской финансовой системе, а британские власти получат больше полномочий по введению санкций против якобы связанных с Тегераном судов. Кроме того, иранским самолетам будет запрещено приземляться в Великобритании. Закон предусматривает исключения из новых мер. Так, под ограничения не попадет газовое месторождение "Шахдениз" в Азербайджане. Отмечается, что новые санкции в целом аналогичны тем, которые были отменены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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мировая экономика, иран, великобритания, тегеран