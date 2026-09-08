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Британия ужесточит санкции против Ирана - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Британия ужесточит санкции против Ирана
Британия ужесточит санкции против Ирана - 08.09.2026, ПРАЙМ
Британия ужесточит санкции против Ирана
Великобритания ужесточит санкции в отношении Ирана и введет секторальные ограничения против металлургии, энергетики, банков и судоходства, сообщил заместитель... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:16+0300
2026-09-08T15:41+0300
мировая экономика
иран
великобритания
тегеран
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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания ужесточит санкции в отношении Ирана и введет секторальные ограничения против металлургии, энергетики, банков и судоходства, сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути. "Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело", - говорится в заявлении Даути, направленном британскому парламенту. Британия также запретит экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию "военного и ядерного потенциала Ирана". Лондон ограничит доступ Ирана к британской финансовой системе, а британские власти получат больше полномочий по введению санкций против якобы связанных с Тегераном судов. Кроме того, иранским самолетам будет запрещено приземляться в Великобритании. Закон предусматривает исключения из новых мер. Так, под ограничения не попадет газовое месторождение "Шахдениз" в Азербайджане. Отмечается, что новые санкции в целом аналогичны тем, которые были отменены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, иран, великобритания, тегеран
Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Тегеран
15:16 08.09.2026 (обновлено: 15:41 08.09.2026)
 
Британия ужесточит санкции против Ирана

Замглавы МИД Британии Даути анонсировал ужесточение санкций против Ирана

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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания ужесточит санкции в отношении Ирана и введет секторальные ограничения против металлургии, энергетики, банков и судоходства, сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути.
"Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело", - говорится в заявлении Даути, направленном британскому парламенту.
Британия также запретит экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию "военного и ядерного потенциала Ирана". Лондон ограничит доступ Ирана к британской финансовой системе, а британские власти получат больше полномочий по введению санкций против якобы связанных с Тегераном судов. Кроме того, иранским самолетам будет запрещено приземляться в Великобритании.
Закон предусматривает исключения из новых мер. Так, под ограничения не попадет газовое месторождение "Шахдениз" в Азербайджане.
Отмечается, что новые санкции в целом аналогичны тем, которые были отменены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
Мировая экономикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯТегеран
 
 
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