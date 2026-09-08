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Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО
Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО - 08.09.2026, ПРАЙМ
Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лондон выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:32+0300
2026-09-08T11:33+0300
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лондон выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot, сообщает британское министерство обороны. "Великобритания выделяет в рамках помощи Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на программу противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В частности, в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Киева. "Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч БПЛА, и эта цифра увеличится в преддверии зимы", - уточнили в МО Британии. Лондон поставляет Киеву дроны-перехватчики, разведывательные беспилотники, а также ударные БПЛА. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, киев, лондон, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЛОНДОН, НАТО
11:32 08.09.2026 (обновлено: 11:33 08.09.2026)
 
Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО

МО Британии: Лондон выделит 135 миллионов долларов для поддержки ПВО Украины

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot на польской военной базе Морон
Батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot на польской военной базе Морон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лондон выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot, сообщает британское министерство обороны.
"Великобритания выделяет в рамках помощи Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на программу противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В частности, в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Киева.
"Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч БПЛА, и эта цифра увеличится в преддверии зимы", - уточнили в МО Британии.
Лондон поставляет Киеву дроны-перехватчики, разведывательные беспилотники, а также ударные БПЛА.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
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