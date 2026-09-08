https://1prime.ru/20260908/britaniya--873104649.html

Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО

Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО - 08.09.2026, ПРАЙМ

Британия выделит Украине 135 миллионов долларов на поддержку ПВО

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лондон выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:32+0300

2026-09-08T11:32+0300

2026-09-08T11:33+0300

мировая экономика

украина

киев

лондон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/08/873103955_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ee2f10d7e9c00c1265a14564b7cb1a5b.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лондон выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot, сообщает британское министерство обороны. "Великобритания выделяет в рамках помощи Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на программу противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В частности, в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Киева. "Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч БПЛА, и эта цифра увеличится в преддверии зимы", - уточнили в МО Британии. Лондон поставляет Киеву дроны-перехватчики, разведывательные беспилотники, а также ударные БПЛА. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

киев

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, лондон, нато