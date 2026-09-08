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Суд отложил кассацию "Альфа-капитала" по иску к Euroclear
Суд отложил кассацию "Альфа-капитала" по иску к Euroclear - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд отложил кассацию "Альфа-капитала" по иску к Euroclear
Арбитражный суд Московского округа отложил на 12 октября рассмотрение кассационной жалобы крупной управляющей компании "Альфа-капитал" на судебные акты двух... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:56+0300
2026-09-08T12:56+0300
2026-09-08T12:56+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 12 октября рассмотрение кассационной жалобы крупной управляющей компании "Альфа-капитал" на судебные акты двух инстанций, отказавших ей в иске к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 319,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Сейчас происходит формирование практики Верховным судом, откладываем до формирования практики", - пояснила председательствующая судья Елена Немтинова. В иске, поданном в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости более 3 тысяч заблокированных ответчиком из-за санкций ценных бумаг. Сумма иска складывается из около 184,8 миллиарда рублей стоимости бумаг клиентов, находящихся в доверительном управлении, и около 134,6 миллиарда рублей стоимости бумаг, входящих в состав имущества паевых инвестиционных фондов, которыми управляет истец. Отказывая в августе 2025 года в иске, Арбитражный суд Москвы отметил, что "истец не представил доказательств возникновения у него убытков в виде утраты прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами, а также что он понес какие-либо расходы". Из выписок по счетам следует, что истец является держателем этих ценных бумаг и не лишен возможности ими распоряжаться, например, через продажу на внебиржевом рынке, говорится в решении. Суд также сослался на позицию Центрального банка России, отмечающего, что "санкции носят временный характер и не влекут за собой конфискации имущества". Решение в январе оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец июля под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.
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финансы, бизнес, банки, москва, альфа-капитал, euroclear bank, верховный суд
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, Альфа-Капитал, Euroclear Bank, Верховный суд
Суд отложил кассацию "Альфа-капитала" по иску к Euroclear
Кассация "Альфа-капитала" на отказ в иске к Euroclear Bank отложена на 12 октября
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 12 октября рассмотрение кассационной жалобы крупной управляющей компании "Альфа-капитал" на судебные акты двух инстанций, отказавших ей в иске к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 319,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Сейчас происходит формирование практики Верховным судом
, откладываем до формирования практики", - пояснила председательствующая судья Елена Немтинова.
В иске, поданном в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости более 3 тысяч заблокированных ответчиком из-за санкций ценных бумаг.
Сумма иска складывается из около 184,8 миллиарда рублей стоимости бумаг клиентов, находящихся в доверительном управлении, и около 134,6 миллиарда рублей стоимости бумаг, входящих в состав имущества паевых инвестиционных фондов, которыми управляет истец.
Отказывая в августе 2025 года в иске, Арбитражный суд Москвы
отметил, что "истец не представил доказательств возникновения у него убытков в виде утраты прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами, а также что он понес какие-либо расходы". Из выписок по счетам следует, что истец является держателем этих ценных бумаг и не лишен возможности ими распоряжаться, например, через продажу на внебиржевом рынке, говорится в решении.
Суд также сослался на позицию Центрального банка
России, отмечающего, что "санкции носят временный характер и не влекут за собой конфискации имущества". Решение в январе оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд.
УК "Альфа-капитал"
называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец июля под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.