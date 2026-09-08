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Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть
Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть - 08.09.2026, ПРАЙМ
Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть
Количество прямых рейсов между Россией и Китаем летом 2026 года выросло почти на 35%, с 230 до 309 полетов в неделю, сообщил Минтранс РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:02+0300
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россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов между Россией и Китаем летом 2026 года выросло почти на 35%, с 230 до 309 полетов в неделю, сообщил Минтранс РФ.
Ведомство отметило, что между двумя странами продолжается динамичное развитие авиасообщения.
"В летнем сезоне 2026 года российские и китайские авиакомпании выполняют 309 рейсов в неделю против 230 рейсов годом ранее", - говорится в сообщении Минтранса по итогам 30-го пленарного заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта.
Заседание прошло в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. В нем приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Китая Ли Ян, а также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.
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бизнес, россия, китай, хабаровский край, оренбургская область
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровский край, Оренбургская область
Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть
Минтранс: число прямых рейсов между Россией и Китаем летом выросло почти на треть
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов между Россией и Китаем летом 2026 года выросло почти на 35%, с 230 до 309 полетов в неделю, сообщил Минтранс РФ.
Ведомство отметило, что между двумя странами продолжается динамичное развитие авиасообщения.
"В летнем сезоне 2026 года российские и китайские авиакомпании выполняют 309 рейсов в неделю против 230 рейсов годом ранее", - говорится в сообщении Минтранса по итогам 30-го пленарного заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта.
Заседание прошло в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. В нем приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Китая Ли Ян, а также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.