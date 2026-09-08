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Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть

Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть - 08.09.2026, ПРАЙМ

Число прямых рейсов между Россией и Китаем выросло почти на треть

Количество прямых рейсов между Россией и Китаем летом 2026 года выросло почти на 35%, с 230 до 309 полетов в неделю, сообщил Минтранс РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:02+0300

2026-09-08T11:02+0300

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хабаровский край

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов между Россией и Китаем летом 2026 года выросло почти на 35%, с 230 до 309 полетов в неделю, сообщил Минтранс РФ. Ведомство отметило, что между двумя странами продолжается динамичное развитие авиасообщения. "В летнем сезоне 2026 года российские и китайские авиакомпании выполняют 309 рейсов в неделю против 230 рейсов годом ранее", - говорится в сообщении Минтранса по итогам 30-го пленарного заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Заседание прошло в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. В нем приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Китая Ли Ян, а также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.

китай

хабаровский край

оренбургская область

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бизнес, россия, китай, хабаровский край, оренбургская область