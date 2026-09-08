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Аэропорт Чита в Забайкалье временно работает в ограниченном режиме - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Чита в Забайкалье временно работает в ограниченном режиме
Аэропорт Чита в Забайкалье временно работает в ограниченном режиме - 08.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Чита в Забайкалье временно работает в ограниченном режиме
Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье временно работает в ограниченном режима из-за отключения электроэнергии, там ведутся восстановительные работы, | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:28+0300
2026-09-08T18:28+0300
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чита
забайкалье
иркутск
s7
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье временно работает в ограниченном режима из-за отключения электроэнергии, там ведутся восстановительные работы, сообщает минтранс региона. "В Аэропорту Кадала (Международный аэропорт Чита (Кадала) - ред.) ведутся восстановительные работы в связи с отключением электроснабжения... В целях обеспечения безопасности полетов временно введены ограничения на выполнение взлетов и посадок в темное время суток, а также в светлое время суток при видимости менее 2000 метров на случай неблагоприятных погодных условий (тумана)", - говорится в сообщении. По данным краевого министерства, причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабеля на стройплощадке диспетчерского пункта сторонней организацией. "В период с 20.00 до 06.15 ожидается прибытие четырех рейсов: Иркутск- Чита, Новосибирск- Чита авиакомпании S7, еще один рейс из Иркутска авиакомпании Ирааэро, и из Красноярска. Для их принятия и проводятся восстановительные работы", - отмечается в релизе. По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается. Руководство воздушной гавани сообщает, что делает все возможное для скорого восстановления работы аэропорта.
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бизнес, чита, забайкалье, иркутск, s7
Бизнес, ЧИТА, Забайкалье, Иркутск, S7
18:28 08.09.2026
 
Аэропорт Чита в Забайкалье временно работает в ограниченном режиме

Аэропорт Чита в Забайкалье работает в ограниченном режиме из-за отключения электроэнергии

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье временно работает в ограниченном режима из-за отключения электроэнергии, там ведутся восстановительные работы, сообщает минтранс региона.
"В Аэропорту Кадала (Международный аэропорт Чита (Кадала) - ред.) ведутся восстановительные работы в связи с отключением электроснабжения... В целях обеспечения безопасности полетов временно введены ограничения на выполнение взлетов и посадок в темное время суток, а также в светлое время суток при видимости менее 2000 метров на случай неблагоприятных погодных условий (тумана)", - говорится в сообщении.
По данным краевого министерства, причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабеля на стройплощадке диспетчерского пункта сторонней организацией.
"В период с 20.00 до 06.15 ожидается прибытие четырех рейсов: Иркутск- Чита, Новосибирск- Чита авиакомпании S7, еще один рейс из Иркутска авиакомпании Ирааэро, и из Красноярска. Для их принятия и проводятся восстановительные работы", - отмечается в релизе.
По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается. Руководство воздушной гавани сообщает, что делает все возможное для скорого восстановления работы аэропорта.
 
БизнесЧИТАЗабайкальеИркутскS7
 
 
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