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Катар столкнулся с наибольшим почти за 10 лет дефицитом бюджета за квартал

Катар столкнулся с наибольшим почти за 10 лет дефицитом бюджета за квартал - 08.09.2026, ПРАЙМ

Катар столкнулся с наибольшим почти за 10 лет дефицитом бюджета за квартал

Дефицит госбюджета Катара за второй квартал 2026 года на фоне резкого падения доходов от продажи природного газа превысил 21 миллиард риалов (5,8 миллиарда... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T22:17+0300

2026-09-08T22:17+0300

2026-09-08T22:22+0300

финансы

катар

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ДОХА, 8 сен - ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Катара за второй квартал 2026 года на фоне резкого падения доходов от продажи природного газа превысил 21 миллиард риалов (5,8 миллиарда долларов), что стало самым высоким показателем почти за десять лет, свидетельствуют данные министерства финансов страны. "Во втором квартале 2026 года бюджетный дефицит страны составил 21,2 миллиарда риалов (5,8 миллиарда долларов)", - указало министерство в соцсети X. Судя по ранее опубликованным данным, этот показатель стал максимальным с конца 2016 года и почти вдвое превысил уровень прошлого квартала, когда дефицит составил 10,3 миллиарда риалов (около 2,83 миллиарда долларов). Доходы Катара, на долю которого до начала войны между Ираном и США приходилась пятая часть мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), резко сократились после начала боевых действий в конце февраля. Согласно данным издания Energy connects, за период с апреля по июнь этого года Катар вывез на экспорт менее 2 миллионов тонн СПГ, в то время как за второй квартал 2025 года он отправил около 20 миллионов тонн.

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финансы, катар, иран, сша