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FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты - 08.09.2026, ПРАЙМ
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FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты
FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты - 08.09.2026, ПРАЙМ
FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в британском суде требует 72 миллиона долларов от лоукостера EasyJet за шесть брошенных после введения... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:41+0300
2026-09-08T20:45+0300
бизнес
лондон
мадрид
кипр
easyjet
financial times
airbus
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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в британском суде требует 72 миллиона долларов от лоукостера EasyJet за шесть брошенных после введения западных санкций самолетов, сообщает газета Financial Times. Речь идет о шести самолетах, которые EasyJet арендовала у ирландской дочки ГТЛК, GTLK Europe, ликвидация которой началась в 2023 году. "Ирландское подразделение российского владельца самолетов (ГТЛК – ред.) предъявило EasyJet иск на сумму не менее 72 миллионов долларов, утверждая, что бюджетная авиакомпания незаконно отказалась от шести самолетов Airbus из-за санкций", - пишет издание. Дело будет рассматривать Высокий суд Лондона. По версии истца, британская авиакомпания арендовала у GTLK Europe шесть самолетов, но бросила их в Мадриде и на Кипре в 2022 году, оставив без технического обслуживания и не заплатив сборы за их парковку. ГТЛК утверждает, что британская компания не имела права в одностороннем порядке расторгать договор аренды, а также что санкции не касаются самолетов, которые находились за переделами РФ. ГТЛК утверждает, что недополучила 36 миллионов долларов арендой платы, а также потеряла более 32 миллионов долларов за счет амортизации и более трех миллионов долларов в сборах.
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бизнес, лондон, мадрид, кипр, easyjet, financial times, airbus
Бизнес, ЛОНДОН, Мадрид, КИПР, EasyJet, Financial Times, Airbus
20:41 08.09.2026 (обновлено: 20:45 08.09.2026)
 
FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты

FT: ГТЛК потребовала 72 млн долларов от EasyJet за шесть брошенных из-за санкций самолетов

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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в британском суде требует 72 миллиона долларов от лоукостера EasyJet за шесть брошенных после введения западных санкций самолетов, сообщает газета Financial Times.
Речь идет о шести самолетах, которые EasyJet арендовала у ирландской дочки ГТЛК, GTLK Europe, ликвидация которой началась в 2023 году.
"Ирландское подразделение российского владельца самолетов (ГТЛК – ред.) предъявило EasyJet иск на сумму не менее 72 миллионов долларов, утверждая, что бюджетная авиакомпания незаконно отказалась от шести самолетов Airbus из-за санкций", - пишет издание. Дело будет рассматривать Высокий суд Лондона.
По версии истца, британская авиакомпания арендовала у GTLK Europe шесть самолетов, но бросила их в Мадриде и на Кипре в 2022 году, оставив без технического обслуживания и не заплатив сборы за их парковку. ГТЛК утверждает, что британская компания не имела права в одностороннем порядке расторгать договор аренды, а также что санкции не касаются самолетов, которые находились за переделами РФ.
ГТЛК утверждает, что недополучила 36 миллионов долларов арендой платы, а также потеряла более 32 миллионов долларов за счет амортизации и более трех миллионов долларов в сборах.
 
БизнесЛОНДОНМадридКИПРEasyJetFinancial TimesAirbus
 
 
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