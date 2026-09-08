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FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты

FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты - 08.09.2026, ПРАЙМ

FT: ГТЛК потребовала 72 миллиона долларов у EasyJet за брошенные самолеты

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в британском суде требует 72 миллиона долларов от лоукостера EasyJet за шесть брошенных после введения... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:41+0300

2026-09-08T20:41+0300

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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в британском суде требует 72 миллиона долларов от лоукостера EasyJet за шесть брошенных после введения западных санкций самолетов, сообщает газета Financial Times. Речь идет о шести самолетах, которые EasyJet арендовала у ирландской дочки ГТЛК, GTLK Europe, ликвидация которой началась в 2023 году. "Ирландское подразделение российского владельца самолетов (ГТЛК – ред.) предъявило EasyJet иск на сумму не менее 72 миллионов долларов, утверждая, что бюджетная авиакомпания незаконно отказалась от шести самолетов Airbus из-за санкций", - пишет издание. Дело будет рассматривать Высокий суд Лондона. По версии истца, британская авиакомпания арендовала у GTLK Europe шесть самолетов, но бросила их в Мадриде и на Кипре в 2022 году, оставив без технического обслуживания и не заплатив сборы за их парковку. ГТЛК утверждает, что британская компания не имела права в одностороннем порядке расторгать договор аренды, а также что санкции не касаются самолетов, которые находились за переделами РФ. ГТЛК утверждает, что недополучила 36 миллионов долларов арендой платы, а также потеряла более 32 миллионов долларов за счет амортизации и более трех миллионов долларов в сборах.

лондон

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бизнес, лондон, мадрид, кипр, easyjet, financial times, airbus