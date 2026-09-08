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В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на сварные трубы из Китая

В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на сварные трубы из Китая - 08.09.2026, ПРАЙМ

В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на сварные трубы из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб из нержавеющей стали из Китая сроком на... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:44+0300

2026-09-08T15:44+0300

2026-09-08T15:44+0300

россия

китай

евразийская экономическая комиссия

еэк

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб из нержавеющей стали из Китая сроком на пять лет - по 7 сентября 2031 года, сообщается на портале ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб, трубок и полых профилей из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Китайской Народной Республики, по 7 сентября 2031 года включительно", - сказано в сообщении. Антидемпинговая пошлина на китайские сварные трубы была установлена в 2021 году. Размер ставки составляет от 14,62% до 17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Срок действия антидемпинговой меры истек 13 марта 2026 года, однако он был продлен на период проведения повторного расследования. "Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 13 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза", – приводятся в релизе слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева. Заявление было подано такими компаниями, как "Глобус-Сталь", "Марчегалия РУ", "Русинокс", АО "Синарский трубный завод" и поддержано "Могилев-Сталь", ТОО "VarTechAuto", "Балтинокс", "ПК АПЕКС", ЗАО "Стальная группа "Каркас" и "Техно Тюб".

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россия, китай, евразийская экономическая комиссия, еэк