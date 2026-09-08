https://1prime.ru/20260908/eek-873118465.html

ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат

ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат - 08.09.2026, ПРАЙМ

ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат

ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:00+0300

2026-09-08T17:00+0300

2026-09-08T17:00+0300

сельское хозяйство

россия

евразийская экономическая комиссия

еэк

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873118465.jpg?1788876021

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам рассмотрения заявления от Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и "Северстали", сообщается на портале ЕЭК. "Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального защитного расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении. Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", ПАО "Северсталь", на долю которых приходится более 25% от объема производства металлопроката с полимерным покрытием в союзе. Согласно заявлению, импорт подобной продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрос на 88%, в 2025 году по отношению к предшествующему году - сократился на 15%. Тем не менее, в январе-марте текущего года ввоз металлопроката с полимерным покрытием возобновился и составил 18%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, евразийская экономическая комиссия, еэк, северсталь