https://1prime.ru/20260908/eek-873118465.html
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат - 08.09.2026, ПРАЙМ
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:00+0300
2026-09-08T17:00+0300
2026-09-08T17:00+0300
сельское хозяйство
россия
евразийская экономическая комиссия
еэк
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873118465.jpg?1788876021
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам рассмотрения заявления от Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и "Северстали", сообщается на портале ЕЭК.
"Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального защитного расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", ПАО "Северсталь", на долю которых приходится более 25% от объема производства металлопроката с полимерным покрытием в союзе.
Согласно заявлению, импорт подобной продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрос на 88%, в 2025 году по отношению к предшествующему году - сократился на 15%. Тем не менее, в январе-марте текущего года ввоз металлопроката с полимерным покрытием возобновился и составил 18%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, евразийская экономическая комиссия, еэк, северсталь
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Северсталь
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат
ЕЭК рассмотрит возможность введения пошлин на металлопрокат с полимерным покрытием
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам рассмотрения заявления от Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и "Северстали", сообщается на портале ЕЭК.
"Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального защитного расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", ПАО "Северсталь", на долю которых приходится более 25% от объема производства металлопроката с полимерным покрытием в союзе.
Согласно заявлению, импорт подобной продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрос на 88%, в 2025 году по отношению к предшествующему году - сократился на 15%. Тем не менее, в январе-марте текущего года ввоз металлопроката с полимерным покрытием возобновился и составил 18%.