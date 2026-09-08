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ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат - 08.09.2026, ПРАЙМ
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ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат - 08.09.2026, ПРАЙМ
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:00+0300
2026-09-08T17:00+0300
сельское хозяйство
россия
евразийская экономическая комиссия
еэк
северсталь
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам рассмотрения заявления от Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и "Северстали", сообщается на портале ЕЭК. "Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального защитного расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении. Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", ПАО "Северсталь", на долю которых приходится более 25% от объема производства металлопроката с полимерным покрытием в союзе. Согласно заявлению, импорт подобной продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрос на 88%, в 2025 году по отношению к предшествующему году - сократился на 15%. Тем не менее, в январе-марте текущего года ввоз металлопроката с полимерным покрытием возобновился и составил 18%.
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сельское хозяйство, россия, евразийская экономическая комиссия, еэк, северсталь
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Северсталь
17:00 08.09.2026
 
ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на металлопрокат

ЕЭК рассмотрит возможность введения пошлин на металлопрокат с полимерным покрытием

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЕЭК рассмотрит возможность введения антидемпинговых пошлин на ввозимый на территорию ЕАЭС металлопрокат с полимерным покрытием, расследование началось по итогам рассмотрения заявления от Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и "Северстали", сообщается на портале ЕЭК.
"Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале специального защитного расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что предприятиями-заявителями выступили такие компании, как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", ПАО "Северсталь", на долю которых приходится более 25% от объема производства металлопроката с полимерным покрытием в союзе.
Согласно заявлению, импорт подобной продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрос на 88%, в 2025 году по отношению к предшествующему году - сократился на 15%. Тем не менее, в январе-марте текущего года ввоз металлопроката с полимерным покрытием возобновился и составил 18%.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЕвразийская экономическая комиссияЕЭКСеверсталь
 
 
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