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В ЕК заявили, что следят за законностью деятельности американских компаний
В ЕК заявили, что следят за законностью деятельности американских компаний - 08.09.2026, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что следят за законностью деятельности американских компаний
Евросоюз продолжает следить за законностью деятельности американских компаний на территории блока, несмотря на "геополитическое давление", заявил председатель... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:57+0300
2026-09-08T12:57+0300
2026-09-08T12:59+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает следить за законностью деятельности американских компаний на территории блока, несмотря на "геополитическое давление", заявил председатель главного директората Еврокомиссии по вопросам конкуренции Энтони Уилан. В интервью газете Financial Times Уилан назвал "разочаровывающим" разногласие между Брюсселем и Вашингтоном по поводу правил в сфере цифровых технологий. Газета уточняет, что Евросоюз стремится внедрить собственные правила и при этом избежать конфронтации со Штатами. Издание напомнило, что ранее президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины в отношении товаров ЕС из-за действий против американских компаний. "Он (Уилан - ред.) отверг предложения о том, что геополитическое давление вынуждает Брюссель воздерживаться от начала разбирательств в отношении американских компаний", - отмечает газета. Уилан подчеркнул, что у ЕК нет "ящика, набитого отложенными на неопределенный срок делами" в отношении компаний. В июле президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в "грабеже" американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компании Google Брюсселем. Ранее Европейская комиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро (почти миллиард долларов) за нарушение закона о цифровых рынках (DMA), обвинив ее в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничении возможностей для разработчиков приложений в Google Play.
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мировая экономика, брюссель, сша, вашингтон, дональд трамп, ес, financial times, ек
Мировая экономика, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, ЕК
В ЕК заявили, что следят за законностью деятельности американских компаний
Глава ЕК Уилан: ЕС продолжает следить за законностью деятельности американских компаний
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает следить за законностью деятельности американских компаний на территории блока, несмотря на "геополитическое давление", заявил председатель главного директората Еврокомиссии по вопросам конкуренции Энтони Уилан.
В интервью газете Financial Times
Уилан назвал "разочаровывающим" разногласие между Брюсселем
и Вашингтоном
по поводу правил в сфере цифровых технологий. Газета уточняет, что Евросоюз
стремится внедрить собственные правила и при этом избежать конфронтации со Штатами. Издание напомнило, что ранее президент США Дональд Трамп
обещал ввести пошлины в отношении товаров ЕС из-за действий против американских компаний.
"Он (Уилан - ред.) отверг предложения о том, что геополитическое давление вынуждает Брюссель воздерживаться от начала разбирательств в отношении американских компаний", - отмечает газета.
Уилан подчеркнул, что у ЕК
нет "ящика, набитого отложенными на неопределенный срок делами" в отношении компаний.
В июле президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в "грабеже" американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компании Google Брюсселем.
Ранее Европейская комиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро (почти миллиард долларов) за нарушение закона о цифровых рынках (DMA), обвинив ее в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничении возможностей для разработчиков приложений в Google Play.