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Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства
Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства - 08.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства
Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств или изменять их взаимодействие с организмом, поэтому запивать их лучше всего водой,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:55+0300
2026-09-08T13:55+0300
здоровье
общество
бизнес
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств или изменять их взаимодействие с организмом, поэтому запивать их лучше всего водой, рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех. "Иногда лекарство рекомендуется принимать до еды, чтобы действующее вещество успело нормально всосаться. В других случаях присутствие пищи, напротив, необходимо для полноценного усвоения препарата.... При этом важно учитывать и напитки. Оптимальный вариант для большинства медикаментов - обычная вода. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание отдельных действующих веществ или изменять их взаимодействие с организмом", - сказал Масамрех NEWS.ru. По словам биохимика, еда изменяет скорость опорожнения желудка, кислотность и количество ферментов, поэтому нарушение рекомендаций по приему препарата может снизить его эффективность. "Отдельную проблему представляет привычка принимать один и тот же препарат каждый день в совершенно разных условиях. Если лекарство чувствительно к наличию пищи, такая непоследовательность может приводить к различиям в его концентрации в организме. Поэтому не существует универсального правила, что "лучше пить таблетки после еды, чтобы не навредить желудку", - отметил Масамрех. Он подчеркнул, что если человек принимает несколько средств одновременно, вопрос становится еще более важным: разные действующие вещества могут иметь разные требования к трапезе и взаимодействовать между собой. Специалист также указал на распространенную ошибку - самостоятельное изменение времени приема лекарства при возникновении дискомфорта, когда пациенты начинают принимать препарат после еды, хотя изначально он был назначен натощак.
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здоровье, общество , бизнес
Здоровье, Общество , Бизнес
13:55 08.09.2026
 
Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства

Биолог Масамрех: кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств или изменять их взаимодействие с организмом, поэтому запивать их лучше всего водой, рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех.
"Иногда лекарство рекомендуется принимать до еды, чтобы действующее вещество успело нормально всосаться. В других случаях присутствие пищи, напротив, необходимо для полноценного усвоения препарата.... При этом важно учитывать и напитки. Оптимальный вариант для большинства медикаментов - обычная вода. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание отдельных действующих веществ или изменять их взаимодействие с организмом", - сказал Масамрех NEWS.ru.
По словам биохимика, еда изменяет скорость опорожнения желудка, кислотность и количество ферментов, поэтому нарушение рекомендаций по приему препарата может снизить его эффективность.
"Отдельную проблему представляет привычка принимать один и тот же препарат каждый день в совершенно разных условиях. Если лекарство чувствительно к наличию пищи, такая непоследовательность может приводить к различиям в его концентрации в организме. Поэтому не существует универсального правила, что "лучше пить таблетки после еды, чтобы не навредить желудку", - отметил Масамрех.
Он подчеркнул, что если человек принимает несколько средств одновременно, вопрос становится еще более важным: разные действующие вещества могут иметь разные требования к трапезе и взаимодействовать между собой.
Специалист также указал на распространенную ошибку - самостоятельное изменение времени приема лекарства при возникновении дискомфорта, когда пациенты начинают принимать препарат после еды, хотя изначально он был назначен натощак.
 
ЗдоровьеОбществоБизнес
 
 
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