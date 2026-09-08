https://1prime.ru/20260908/ekspert-873111487.html

Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства

Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства - 08.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как правильно принимать лекарства

Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств или изменять их взаимодействие с организмом, поэтому запивать их лучше всего водой,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:55+0300

2026-09-08T13:55+0300

2026-09-08T13:55+0300

здоровье

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873111487.jpg?1788864904

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание лекарств или изменять их взаимодействие с организмом, поэтому запивать их лучше всего водой, рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех. "Иногда лекарство рекомендуется принимать до еды, чтобы действующее вещество успело нормально всосаться. В других случаях присутствие пищи, напротив, необходимо для полноценного усвоения препарата.... При этом важно учитывать и напитки. Оптимальный вариант для большинства медикаментов - обычная вода. Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут влиять на всасывание отдельных действующих веществ или изменять их взаимодействие с организмом", - сказал Масамрех NEWS.ru. По словам биохимика, еда изменяет скорость опорожнения желудка, кислотность и количество ферментов, поэтому нарушение рекомендаций по приему препарата может снизить его эффективность. "Отдельную проблему представляет привычка принимать один и тот же препарат каждый день в совершенно разных условиях. Если лекарство чувствительно к наличию пищи, такая непоследовательность может приводить к различиям в его концентрации в организме. Поэтому не существует универсального правила, что "лучше пить таблетки после еды, чтобы не навредить желудку", - отметил Масамрех. Он подчеркнул, что если человек принимает несколько средств одновременно, вопрос становится еще более важным: разные действующие вещества могут иметь разные требования к трапезе и взаимодействовать между собой. Специалист также указал на распространенную ошибку - самостоятельное изменение времени приема лекарства при возникновении дискомфорта, когда пациенты начинают принимать препарат после еды, хотя изначально он был назначен натощак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , бизнес