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Эксперт предупредил Венгрию о последствиях высылки российских дипломатов

Эксперт предупредил Венгрию о последствиях высылки российских дипломатов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил Венгрию о последствиях высылки российских дипломатов

Если ответ России на высылку российских дипломатов из Венгрии скажется на поставках энергоносителей, это очень серьезно навредит венгерской энергобезопасности,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T16:12+0300

2026-09-08T16:12+0300

2026-09-08T16:34+0300

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БУДАПЕШТ, 8 сен - ПРАЙМ. Если ответ России на высылку российских дипломатов из Венгрии скажется на поставках энергоносителей, это очень серьезно навредит венгерской энергобезопасности, так как Будапешт будет вынужден закупать более дорогие нефть и газ на западе, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила во вторник о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В МИД РФ заявили РИА Новости, что российская сторона даст соответствующий ответ на высылку дипломатов. "Очевидно, существуют компании, крупные корпорации, которым было бы важно, чтобы русские, например, больше не поставляли в Венгрию природный газ и нефть", - сказал Шпетле. Эксперт напомнил, что "Россия всегда была известна тем, что отвечает на дипломатические решения ответными мерами", упомянув закрытие института Гете в ответ на прекращение работы российского культурного центра в Берлине. "Возможно, например, что со следующего года энергетические контракты не будут продлены. Из-за этого энергетическая безопасность Венгрии может очень серьезно пострадать. Очень-очень серьезно. Потому что тогда придется покупать, например, американский СПГ по цене в несколько раз выше либо пытаться приобретать природный газ в других странах, тоже по более высоким ценам", - сказал Шпетле. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

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