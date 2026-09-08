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Австралийский эксперт назвал страны, наиболее уязвимые к росту цен на зерно

Австралийский эксперт назвал страны, наиболее уязвимые к росту цен на зерно - 08.09.2026, ПРАЙМ

Австралийский эксперт назвал страны, наиболее уязвимые к росту цен на зерно

Наиболее уязвимыми к резкому росту мировых цен на зерно могут оказаться импортозависимые страны Северной Африки, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары с... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:16+0300

2026-09-08T19:16+0300

2026-09-08T19:16+0300

мировая экономика

северная африка

ближний восток

африка

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Наиболее уязвимыми к резкому росту мировых цен на зерно могут оказаться импортозависимые страны Северной Африки, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары с ограниченными финансовыми возможностями, сказал РИА Новости профессор Австралийского национального университета, специалист по аграрной экономике Юй Шэн. Ранее Австралийское бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) опубликовало прогноз на 2026–2027 сельскохозяйственный год, в ходе которого ожидается снижение производства пшеницы у большинства крупных экспортеров и риска роста мировых цен. В свою очередь, международный совет по зерну (IGC) в августе снизил прогноз мирового урожая пшеницы на 4 миллиона тонн - до 817 миллионов тонн - на фоне сохраняющейся жары в Европе. Кроме этого, IGC также пересмотрел прогноз по России в сторону снижения - с 89,8 до 88,4 миллиона тонн пшеницы. При этом значительно более резкое сокращение текущих российских экспортных отгрузок отраслевые эксперты связывали прежде всего с логистическими сложностями, но отмечали сохранение хорошего экспортного потенциала сезона. "Наиболее уязвимые страны - не обязательно крупнейшие импортеры пшеницы. Экономическая уязвимость наиболее высока там, где совпадают три условия: высокая зависимость от импортного зерна, ограниченные валютные или бюджетные возможности и ограниченная способность менять поставщиков или заменять зерно другими продуктами", — сказал Шэн. По словам эксперта, особые риски возникают для государств в отдельных частях Северной Африки, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары. Если хлеб и другие зерновые продукты субсидируются государством, рост мировых цен одновременно увеличивает нагрузку как на домохозяйства, так и на государственные бюджеты и платежный баланс. В Азии, отметил Шэн, также есть страны, сильно зависящие от импорта. В частности, природные условия не позволяют Индонезии производить значительные объемы собственной пшеницы. При этом крупные страны со средним уровнем доходов, как правило, располагают большими возможностями для диверсификации поставок, чем государства с низкими доходами и ограниченными валютными резервами. "Именно поэтому глобальный шок на рынке пшеницы следует оценивать не только с точки зрения общего количества доступных тонн. Ключевой вопрос заключается в том, кто по-прежнему сможет позволить себе купить эти тонны по новой мировой цене", - заключил эксперт.

северная африка

ближний восток

африка

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мировая экономика, северная африка, ближний восток, африка