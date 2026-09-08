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Эксперт оценил стоимость строительства железной дороги в Китай через Алтай - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил стоимость строительства железной дороги в Китай через Алтай
Эксперт оценил стоимость строительства железной дороги в Китай через Алтай - 08.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил стоимость строительства железной дороги в Китай через Алтай
Стоимость строительства новой железной дороги в Китай через Алтай составит более 500 миллиардов рублей по территории России до границы, подсчитал для РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:53+0300
2026-09-08T20:58+0300
бизнес
россия
китай
алтай
казахстан
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость строительства новой железной дороги в Китай через Алтай составит более 500 миллиардов рублей по территории России до границы, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Кабмин изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай в Китай, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Речь идет о Трансалтайской магистрали - железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Собеседник издания говорил, что рассматривается четыре варианта трассы. "Стоимость строительства новой железной дороги будет высокой и превысит 500 миллиардов рублей до границы России и Китая. Высокая стоимость формируется за счет сложного горного рельефа и необходимости строительства мостов и тоннелей… Сумма по России без затрат на обустройство пункта пропуска", - оценил Иванкин. Кроме того, продолжил он, необходимо строительство железной дороги от погранперехода до станции Алтай в Китае или Урумчи. "В целом придется построить более 1,5 тысячи километров новых путей при любом из выбранных вариантов. Бийск и Таштагол более предпочтительны, так как находятся вне Восточного полигона", - отметил эксперт. Иванкин отметил, что данный маршрут станет самым коротким по протяженности, но скорее всего не самым дешевым. "Транспортировка грузов с севера Китая в центральные районы по железной дороге будет дорогой и не быстрой… При этом для Кузбасса в существующих условиях это будет наиболее предпочтительный маршрут. Также для Западной Сибири и Урала. Основная грузовая база: уголь, металлы, контейнеры, нефть и нефтепродукты, лес", - считает эксперт.
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бизнес, россия, китай, алтай, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АЛТАЙ, КАЗАХСТАН
20:53 08.09.2026 (обновлено: 20:58 08.09.2026)
 
Эксперт оценил стоимость строительства железной дороги в Китай через Алтай

Иванкин: стоимость железной дороги в Китай через Алтай превысит 500 миллиардов рублей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость строительства новой железной дороги в Китай через Алтай составит более 500 миллиардов рублей по территории России до границы, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Кабмин изучает целесообразность строительства железной дороги через Алтай в Китай, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Речь идет о Трансалтайской магистрали - железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Собеседник издания говорил, что рассматривается четыре варианта трассы.
"Стоимость строительства новой железной дороги будет высокой и превысит 500 миллиардов рублей до границы России и Китая. Высокая стоимость формируется за счет сложного горного рельефа и необходимости строительства мостов и тоннелей… Сумма по России без затрат на обустройство пункта пропуска", - оценил Иванкин.
Кроме того, продолжил он, необходимо строительство железной дороги от погранперехода до станции Алтай в Китае или Урумчи.
"В целом придется построить более 1,5 тысячи километров новых путей при любом из выбранных вариантов. Бийск и Таштагол более предпочтительны, так как находятся вне Восточного полигона", - отметил эксперт.
Иванкин отметил, что данный маршрут станет самым коротким по протяженности, но скорее всего не самым дешевым.
"Транспортировка грузов с севера Китая в центральные районы по железной дороге будет дорогой и не быстрой… При этом для Кузбасса в существующих условиях это будет наиболее предпочтительный маршрут. Также для Западной Сибири и Урала. Основная грузовая база: уголь, металлы, контейнеры, нефть и нефтепродукты, лес", - считает эксперт.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙАЛТАЙКАЗАХСТАН
 
 
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