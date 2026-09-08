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ЕР будет работать над увеличением производства сельхозпродукции
ЕР будет работать над увеличением производства сельхозпродукции - 08.09.2026, ПРАЙМ
ЕР будет работать над увеличением производства сельхозпродукции
"Единая Россия" будет работать над увеличением производства российской сельхозпродукции в рамках народной программы партии и реализации программы комплексного... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:20+0300
2026-09-08T15:20+0300
2026-09-08T15:20+0300
сельское хозяйство
россия
владимир путин
единая россия
госдума
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" будет работать над увеличением производства российской сельхозпродукции в рамках народной программы партии и реализации программы комплексного развития сельских территорий, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Он отметил, что в народной программе ЕР отражены механизмы развития льготного лизинга, льготных кредитов, использования современных технологий в сельском хозяйстве. Он также напомнил, что ранее по инициативе "Единой России" и в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина была принята программа комплексного развития сельских территорий, которая показала свою эффективность.
"Мы будем делать все, чтобы увеличить объемы ее финансирования. Эта программа позволяет развивать жилье, школы, больницы, спортивные сооружения на селе, создать комфортные условия для жизни. Если объединить все эти факторы, то и производств станет больше, и продовольственная безопасность будет укрепляться. "Единая Россия" будет этому способствовать", - сказал Плотников в ходе дебатов на Первом канале, его слова приводят на сайте ЕР.
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сельское хозяйство, россия, владимир путин, единая россия, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
ЕР будет работать над увеличением производства сельхозпродукции
Зампред Госдумы Плотников: ЕР будет работать над увеличением производства сельхозпродукции
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" будет работать над увеличением производства российской сельхозпродукции в рамках народной программы партии и реализации программы комплексного развития сельских территорий, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Он отметил, что в народной программе ЕР отражены механизмы развития льготного лизинга, льготных кредитов, использования современных технологий в сельском хозяйстве. Он также напомнил, что ранее по инициативе "Единой России" и в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина была принята программа комплексного развития сельских территорий, которая показала свою эффективность.
"Мы будем делать все, чтобы увеличить объемы ее финансирования. Эта программа позволяет развивать жилье, школы, больницы, спортивные сооружения на селе, создать комфортные условия для жизни. Если объединить все эти факторы, то и производств станет больше, и продовольственная безопасность будет укрепляться. "Единая Россия" будет этому способствовать", - сказал Плотников в ходе дебатов на Первом канале, его слова приводят на сайте ЕР.