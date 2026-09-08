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Фон дер Ляйен и Пикетти хотят переделить европейские деньги - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен и Пикетти хотят переделить европейские деньги
Фон дер Ляйен и Пикетти хотят переделить европейские деньги - 08.09.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен и Пикетти хотят переделить европейские деньги
В Европе набирают силу призывы к перераспределению богатства и изъятию сбережений граждан, пишет ИноСМИ со ссылкой австрийское издание Exxpress. Председатель... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:47+0300
2026-09-08T17:47+0300
мировая экономика
европа
урсула фон дер ляйен
париж
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МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. В Европе набирают силу призывы к перераспределению богатства и изъятию сбережений граждан, пишет ИноСМИ со ссылкой австрийское издание Exxpress. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Medef в Париже заявила, что у европейцев есть 10 триллионов евро сбережений, которые "не приносят дохода", и их необходимо "поставить на службу экономике"."У граждан Европы есть сбережения в размере 10 триллионов евро. К сожалению, они не приносят дохода", — заявила фон дер Ляйен, вызвав критику со стороны экспертов, усмотревших в этом попытку посягательства на частные накопления.Известный французский экономист Тома Пикетти в "Докладе о глобальной справедливости" предложил ещё более радикальные меры: ввести прогрессивный налог на состояние для владельцев активов свыше 1 миллиона евро (до 20 процентов для миллиардеров) и сократить рабочее время до 1000 часов в год к 2100 году. По его расчётам, это позволит повысить средний подушевой доход до 5 тысяч евро в месяц во всех странах и снизить глобальный разрыв в доходах.Критики называют идеи Пикетти утопичными, а сторонники — необходимыми для борьбы с климатическим кризисом. В Европе, по мнению авторов доклада, нарастает политический и экономический тупик, а идея "заставить богатых платить и меньше работать" пока остаётся лишь радикальной теорией, резюмирует издание.
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мировая экономика, европа, урсула фон дер ляйен, париж
Мировая экономика, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Париж
17:47 08.09.2026
 
Фон дер Ляйен и Пикетти хотят переделить европейские деньги

Exxpress: Европу призвали отнять сбережения и ввести налог на состояние

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. В Европе набирают силу призывы к перераспределению богатства и изъятию сбережений граждан, пишет ИноСМИ со ссылкой австрийское издание Exxpress. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Medef в Париже заявила, что у европейцев есть 10 триллионов евро сбережений, которые "не приносят дохода", и их необходимо "поставить на службу экономике".
"У граждан Европы есть сбережения в размере 10 триллионов евро. К сожалению, они не приносят дохода", — заявила фон дер Ляйен, вызвав критику со стороны экспертов, усмотревших в этом попытку посягательства на частные накопления.
Известный французский экономист Тома Пикетти в "Докладе о глобальной справедливости" предложил ещё более радикальные меры: ввести прогрессивный налог на состояние для владельцев активов свыше 1 миллиона евро (до 20 процентов для миллиардеров) и сократить рабочее время до 1000 часов в год к 2100 году. По его расчётам, это позволит повысить средний подушевой доход до 5 тысяч евро в месяц во всех странах и снизить глобальный разрыв в доходах.
Критики называют идеи Пикетти утопичными, а сторонники — необходимыми для борьбы с климатическим кризисом. В Европе, по мнению авторов доклада, нарастает политический и экономический тупик, а идея "заставить богатых платить и меньше работать" пока остаётся лишь радикальной теорией, резюмирует издание.
 
Мировая экономикаЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенПариж
 
 
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