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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5,5%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5,5% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5,5%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером ускорили рост, поднимаются на 5,5%, до 929 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T22:53+0300

2026-09-08T22:53+0300

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газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером ускорили рост, поднимаются на 5,5%, до 929 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 878,9 доллара (-0,2%). На данный момент ценовой минимум составляет 877,9 доллара (-0,3%), ценовой максимум - 929,7 доллара (+5,6%). По состоянию на 22.23 мск показатель составлял 929,2 доллара (+5,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 880,7 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в августе в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice