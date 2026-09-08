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Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль
Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль - 08.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль
Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года составила 7641 рубль, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:22+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года составила 7641 рубль, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года (с 31 мая по 31 августа) составила 7641 рубль", - говорится в сообщении. Отмечается, что в список субъектов России с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Белгородская область (5858 рублей), Забайкальский край (5812 рублей), Чукотский АО (5501 рубль), Ненецкий АО (5443 рубля) и Псковская область (5514 рублей). Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области – 13 189 рублей. Также в топ-5 регионов с самым высоким средним показателем вошли (в порядке убывания стоимости): Хабаровский край (10 500 рублей), Камчатский край (9 479 рублей), Москва (9 445 рублей) и Мурманская область (9 330 рублей). По данным "Финуслуг", самыми страхуемыми марками автомобилей в России летом 2026 года стали Lada (доля в продажах ОСАГО составила 19,9%), Toyota (9,4%) и Hyundai (7,0%). В топ-10 также вошли Kia (6,7%), Renault (5,3%), Nissan (5,1%), Volkswagen (4,5%), Chevrolet (3,9%), Ford (3,3%) и Mitsubishi (2,8%).
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бизнес, белгородская область, ненецкий ао, псковская область, toyota, hyundai, kia, lada niva legend, toyota camry, renault duster
Бизнес, Белгородская область, Ненецкий АО, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Toyota, Hyundai, Kia, Lada Niva Legend, Toyota Camry, Renault Duster
Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль
"Финуслуги": средняя стоимость полиса ОСАГО в России летом 2026 года составила 7641 рубль