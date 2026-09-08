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Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль

Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль - 08.09.2026, ПРАЙМ

Средняя цена полиса ОСАГО в России составила 7641 рубль

Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года составила 7641 рубль, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:22+0300

2026-09-08T10:22+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года составила 7641 рубль, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя цена полиса ОСАГО в России летом 2026 года (с 31 мая по 31 августа) составила 7641 рубль", - говорится в сообщении. Отмечается, что в список субъектов России с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Белгородская область (5858 рублей), Забайкальский край (5812 рублей), Чукотский АО (5501 рубль), Ненецкий АО (5443 рубля) и Псковская область (5514 рублей). Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области – 13 189 рублей. Также в топ-5 регионов с самым высоким средним показателем вошли (в порядке убывания стоимости): Хабаровский край (10 500 рублей), Камчатский край (9 479 рублей), Москва (9 445 рублей) и Мурманская область (9 330 рублей). По данным "Финуслуг", самыми страхуемыми марками автомобилей в России летом 2026 года стали Lada (доля в продажах ОСАГО составила 19,9%), Toyota (9,4%) и Hyundai (7,0%). В топ-10 также вошли Kia (6,7%), Renault (5,3%), Nissan (5,1%), Volkswagen (4,5%), Chevrolet (3,9%), Ford (3,3%) и Mitsubishi (2,8%).

белгородская область

ненецкий ао

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бизнес, белгородская область, ненецкий ао, псковская область, toyota, hyundai, kia, lada niva legend, toyota camry, renault duster