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Российские дипломаты поддерживают контакт с моряками с судна Fitburg
Российские дипломаты поддерживают контакт с моряками с судна Fitburg - 08.09.2026, ПРАЙМ
Российские дипломаты поддерживают контакт с моряками с судна Fitburg
Сотрудники посольства России в Финляндии поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, заявили РИА Новости в... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:32+0300
2026-09-08T18:32+0300
2026-09-08T18:53+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сотрудники посольства России в Финляндии поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, заявили РИА Новости в дипмиссии.В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд."Дипломаты с начала года поддерживают постоянный контакт с моряками с Fitburg, в том числе с капитаном судна, а также с вовлеченными в процесс юристами. Все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан своевременно принимались сотрудниками консульского отдела посольства", - сообщили агентству в диппредставительстве.В посольстве добавили, что остающиеся в Финляндии моряки размещены в одной из гостиниц в Хельсинки."Участники процесса пользуются услугами квалифицированных адвокатов и переводчиков. Какие-либо жалобы на здоровье отсутствуют", - сообщили в посольстве.Финские прокуроры во вторник запросили для российского капитана судна и боцмана - гражданина Азербайджана - не менее 2,5 лет лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Члены экипажа отрицают вину.Адвокат российского капитана ранее заявил, что Финляндия не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела экипажа судна Fitburg. По его словам, согласно конвенции по морскому праву, дело должно рассматриваться либо в стране флага судна, либо в стране гражданства подозреваемого.
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бизнес, россия, финляндия, финский залив
Бизнес, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Финский залив
Российские дипломаты поддерживают контакт с моряками с судна Fitburg
Посольство России в Финляндии поддерживает постоянный контакт с моряками с судна Fitburg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сотрудники посольства России в Финляндии поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, заявили РИА Новости в дипмиссии.
В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"Дипломаты с начала года поддерживают постоянный контакт с моряками с Fitburg, в том числе с капитаном судна, а также с вовлеченными в процесс юристами. Все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан своевременно принимались сотрудниками консульского отдела посольства", - сообщили агентству в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что остающиеся в Финляндии моряки размещены в одной из гостиниц в Хельсинки.
"Участники процесса пользуются услугами квалифицированных адвокатов и переводчиков. Какие-либо жалобы на здоровье отсутствуют", - сообщили в посольстве.
Финские прокуроры во вторник запросили для российского капитана судна и боцмана - гражданина Азербайджана - не менее 2,5 лет лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Члены экипажа отрицают вину.
Адвокат российского капитана ранее заявил, что Финляндия не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела экипажа судна Fitburg. По его словам, согласно конвенции по морскому праву, дело должно рассматриваться либо в стране флага судна, либо в стране гражданства подозреваемого.