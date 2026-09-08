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Власти США потребовали от Ford разорвать технологические связи с Китаем
Власти США потребовали от Ford разорвать технологические связи с Китаем - 08.09.2026, ПРАЙМ
Власти США потребовали от Ford разорвать технологические связи с Китаем
Министр транспорта США Шон Даффи направил письмо главе Ford Джиму Фарли с требованием отказаться от стратегического партнерства с китайскими компаниями и... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:43+0300
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ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи направил письмо главе Ford Джиму Фарли с требованием отказаться от стратегического партнерства с китайскими компаниями и свертывания совместных проектов, заявив, что зависимость от технологий КНР угрожает национальной безопасности и лишает американцев рабочих мест. "Компания Ford должна продемонстрировать уровень корпоративной ответственности, при котором долгосрочная устойчивость и технологический суверенитет автомобильной экосистемы США ставятся выше краткосрочных договоренностей или сомнительных зарубежных альянсов", - говорится в письме, текст которого приводит агентство Рейтер. Даффи выразил обеспокоенность зависимостью Ford от китайских технологий и партнеров. Глава минтранса раскритиковал концерн за использование разработок CATL в Мичигане, альянс с Geely в Испании, переговоры с BYD и задержку переноса производства Lincoln из КНР в США, призвав автогиганта сделать выбор в пользу технологического суверенитета. Дополнительные претензии Даффи, как следует из письма, вызвала задержка переноса сборки премиальных моделей Lincoln, включая модель Nautilus, из Китая обратно в США до 2030 года. Он назвал такое решение "неприемлемым", указав, что оно на годы затягивает зависимость от китайского производства и лишает квалифицированных американских специалистов рабочих мест. В заключительной части письма Даффи потребовал от Фарли сместить фокус на технологический суверенитет США, переориентироваться на поставщиков из дружественных стран и поставить долгосрочную устойчивость выше сомнительных зарубежных альянсов. Ранее в сентябре Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано. Кроме этого, в мае американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, Ирана, КНДР и России с 2027 года. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган. В Пекине неоднократно призывали США прекратить безответственные обвинения и давление, подчеркивая, что КНР строго соблюдает международные торговые правила. Китайские власти отмечали, что попытки Вашингтона списать внутренние экономические проблемы на внешние факторы не решат их, а односторонние санкции США грубо нарушают принципы рыночной экономики. В КНР настаивают, что диалог между странами должен строиться исключительно на основе равноправия, взаимного уважения и выгоды.
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технологии, бизнес, сша, китай, испания, ford, geely, byd
Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, Ford, Geely, BYD
Власти США потребовали от Ford разорвать технологические связи с Китаем
Глава Минтранса США Даффи призвал Ford отказаться от партнерства с китайскими компаниями
ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи направил письмо главе Ford Джиму Фарли с требованием отказаться от стратегического партнерства с китайскими компаниями и свертывания совместных проектов, заявив, что зависимость от технологий КНР угрожает национальной безопасности и лишает американцев рабочих мест.
"Компания Ford должна продемонстрировать уровень корпоративной ответственности, при котором долгосрочная устойчивость и технологический суверенитет автомобильной экосистемы США ставятся выше краткосрочных договоренностей или сомнительных зарубежных альянсов", - говорится в письме, текст которого приводит агентство Рейтер.
Даффи выразил обеспокоенность зависимостью Ford от китайских технологий и партнеров. Глава минтранса раскритиковал концерн за использование разработок CATL в Мичигане, альянс с Geely в Испании, переговоры с BYD и задержку переноса производства Lincoln из КНР в США, призвав автогиганта сделать выбор в пользу технологического суверенитета.
Дополнительные претензии Даффи, как следует из письма, вызвала задержка переноса сборки премиальных моделей Lincoln, включая модель Nautilus, из Китая обратно в США до 2030 года. Он назвал такое решение "неприемлемым", указав, что оно на годы затягивает зависимость от китайского производства и лишает квалифицированных американских специалистов рабочих мест.
В заключительной части письма Даффи потребовал от Фарли сместить фокус на технологический суверенитет США, переориентироваться на поставщиков из дружественных стран и поставить долгосрочную устойчивость выше сомнительных зарубежных альянсов.
Ранее в сентябре Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано.
Кроме этого, в мае американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, Ирана, КНДР и России с 2027 года. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган.
В Пекине неоднократно призывали США прекратить безответственные обвинения и давление, подчеркивая, что КНР строго соблюдает международные торговые правила. Китайские власти отмечали, что попытки Вашингтона списать внутренние экономические проблемы на внешние факторы не решат их, а односторонние санкции США грубо нарушают принципы рыночной экономики. В КНР настаивают, что диалог между странами должен строиться исключительно на основе равноправия, взаимного уважения и выгоды.