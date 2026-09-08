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Во Франции назвали сумму помощи фермерам недостаточной

Во Франции назвали сумму помощи фермерам недостаточной - 08.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции назвали сумму помощи фермерам недостаточной

Выделенный властями Франции для помощи аграриям 1 миллиард евро не соответствует реальному масштабу потрясения, которое пришлось пережить французским фермерам в | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:21+0300

2026-09-08T13:21+0300

2026-09-08T13:21+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

франция

европа

испания

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 сен - ПРАЙМ. Выделенный властями Франции для помощи аграриям 1 миллиард евро не соответствует реальному масштабу потрясения, которое пришлось пережить французским фермерам в связи с накрывшей страну аномальной жарой и последовавшей за ней засухой, заявил глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции (FNSEA) Арно Руссо. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что власти выделят более 1 миллиарда евро в качестве помощи для фермеров, которые пострадали из-за жары и засухи. "Одного миллиарда… недостаточно, чтобы компенсировать перенесенное потрясение", - приводит слова Руссо телеканал TF1. При этом, по словам главы FNSEA, представители животноводческих хозяйств сообщили о нехватке около 5 миллиардов евро, а в растениеводстве наблюдается нехватка в 2,5 миллиарда евро. Руссо отметил, что на фоне больших трудностей, с которыми столкнулись французские фермеры, среди них начало наблюдаться "своего рода профессиональное выгорание". Европа летом столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

франция

европа

испания

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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон