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Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике
Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике - 08.09.2026, ПРАЙМ
Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике
Гана заинтересована в возобновлении сотрудничества с Россией в атомной энергетике, в том числе и в плавучей, а также рассчитывает на помощь в ремонте советских... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T01:27+0300
2026-09-08T01:27+0300
россия
гана
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Гана заинтересована в возобновлении сотрудничества с Россией в атомной энергетике, в том числе и в плавучей, а также рассчитывает на помощь в ремонте советских вертолетов, сообщил посол республики в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях. "Мы хотели бы возобновить это сотрудничество с Россией, потому что энергия - это основа всего. Гана уже некоторое время сталкивается с проблемами. Мы обсуждаем этот вопрос. Наш министр был в России, речь шла в том числе о плавучей (атомной) энергетике - это новая технология. Нам необходимо восстановить наши отношения с РФ в энергетической сфере, и сейчас мы ждем ответа российской стороны", - сказал посол газете "Известия". Он также отметил, что в Гане до сих пор остаются советские вертолеты, но запасных частей для них нет, поэтому МИД и минобороны республики проведут отдельные переговоры с российскими коллегами, чтобы понять, как решить проблему. В феврале посол заявлял РИА Новости, что Гана заинтересована в покупке у России плавучей атомной электростанции. В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой заявил, что Россия готова содействовать Гане в развитии промышленности, энергетики и геологоразведки. Глава МИД также подчеркивал, что РФ приветствует заинтересованность республики в контактах с российскими экономическими операторами и будет работать над воплощением конкретных проектов. Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) - это мобильный энергетический объект, размещенный на морской платформе и оснащенный ядерными реакторами малой мощности. Такие станции предназначены для обеспечения электроэнергией и теплом удаленных и труднодоступных регионов, прибрежных территорий и островных государств. Плавучие АЭС рассматриваются как экспортный продукт для стран с ограниченной энергетической инфраструктурой, высоким спросом на стабильную генерацию и отсутствием возможностей для строительства стационарных атомных электростанций.
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россия, гана, сергей лавров, мид
РОССИЯ, ГАНА, Сергей Лавров, МИД
01:27 08.09.2026
 
Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике

Посол: Гана хочет возобновить сотрудничество с Россией в атомной энергетике

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Гана заинтересована в возобновлении сотрудничества с Россией в атомной энергетике, в том числе и в плавучей, а также рассчитывает на помощь в ремонте советских вертолетов, сообщил посол республики в РФ Кома Стеем Джеху-Аппьях.
"Мы хотели бы возобновить это сотрудничество с Россией, потому что энергия - это основа всего. Гана уже некоторое время сталкивается с проблемами. Мы обсуждаем этот вопрос. Наш министр был в России, речь шла в том числе о плавучей (атомной) энергетике - это новая технология. Нам необходимо восстановить наши отношения с РФ в энергетической сфере, и сейчас мы ждем ответа российской стороны", - сказал посол газете "Известия".
Он также отметил, что в Гане до сих пор остаются советские вертолеты, но запасных частей для них нет, поэтому МИД и минобороны республики проведут отдельные переговоры с российскими коллегами, чтобы понять, как решить проблему.
В феврале посол заявлял РИА Новости, что Гана заинтересована в покупке у России плавучей атомной электростанции.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой заявил, что Россия готова содействовать Гане в развитии промышленности, энергетики и геологоразведки. Глава МИД также подчеркивал, что РФ приветствует заинтересованность республики в контактах с российскими экономическими операторами и будет работать над воплощением конкретных проектов.
Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) - это мобильный энергетический объект, размещенный на морской платформе и оснащенный ядерными реакторами малой мощности. Такие станции предназначены для обеспечения электроэнергией и теплом удаленных и труднодоступных регионов, прибрежных территорий и островных государств.
Плавучие АЭС рассматриваются как экспортный продукт для стран с ограниченной энергетической инфраструктурой, высоким спросом на стабильную генерацию и отсутствием возможностей для строительства стационарных атомных электростанций.
 
РОССИЯГАНАСергей ЛавровМИД
 
 
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