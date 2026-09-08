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Европа подходит к зиме с трехлетним максимумом цен на газ, пишет Bloomberg
Европа подходит к зиме с трехлетним максимумом цен на газ, пишет Bloomberg - 08.09.2026, ПРАЙМ
Европа подходит к зиме с трехлетним максимумом цен на газ, пишет Bloomberg
Цены на природный газ в Европе достигли нового трехлетнего максимума на фоне гонки за заполнение хранилищ перед зимой, отсутствия решения по кризису на Ближнем... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:32+0300
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энергетика
газ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе достигли нового трехлетнего максимума на фоне гонки за заполнение хранилищ перед зимой, отсутствия решения по кризису на Ближнем Востоке и растущих опасений по поводу поставок, пишет Bloomberg."Базовые фьючерсы подскочили на 5,2%, достигнув максимума с января 2023 года", — отмечается в публикации.Как подчеркивает издание, неопределенность сохраняется неопределенность вокруг судоходства через Ормузский пролив, по которому в мирное время проходила пятая часть мирового сжиженного газа. Кроме того, трубопроводные поставки в Европу ограничены из-за дополнительного техобслуживания в Норвегии и сокращения алжирских потоков в Италию.В настоящее время хранилища заполнены всего на 67%, тогда как сезонная норма составляет 83%, отмечается в материале."Европа взвинчивает цены, чтобы выиграть у Азии борьбу за свободные объемы СПГ", — объяснили изданию аналитики Timera Energy.
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газ, европа
Европа подходит к зиме с трехлетним максимумом цен на газ, пишет Bloomberg
Bloomberg: цены на природный газ в Европе достигли нового трехлетнего максимума