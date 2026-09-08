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В Германии число банкротств достигло рекордного уровня с 2005 года
В Германии число банкротств достигло рекордного уровня с 2005 года - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Германии число банкротств достигло рекордного уровня с 2005 года
Количество банкротств в Германии в первом полугодии текущего года достигло рекордного уровня с 2005 года, заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:36+0300
2026-09-08T13:36+0300
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германия
фрг
алиса вайдель
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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Количество банкротств в Германии в первом полугодии текущего года достигло рекордного уровня с 2005 года, заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
"В первом полугодии количество банкротств достигло самого высокого уровня с 2005 года", - сообщил Клингбайль, выступая в бундестаге.
При этом данные по количеству разорившихся в Германии компаний и предприятий глава минфина не привел.
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщала ранее со ссылкой на исследование компании Allianz Trade, что только за первые шесть месяцев 2026 года в ФРГ обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро.
Вайдель охарактеризовала текущую экономическую ситуацию в Германии как катастрофу, вызванную политикой правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform, около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.
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германия, фрг, алиса вайдель, фридрих мерц
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц
В Германии число банкротств достигло рекордного уровня с 2005 года
Клингбайль: число банкротств в Германии достигло рекордного уровня с 2005 года
БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Количество банкротств в Германии в первом полугодии текущего года достигло рекордного уровня с 2005 года, заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
"В первом полугодии количество банкротств достигло самого высокого уровня с 2005 года", - сообщил Клингбайль, выступая в бундестаге.
При этом данные по количеству разорившихся в Германии компаний и предприятий глава минфина не привел.
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщала ранее со ссылкой на исследование компании Allianz Trade, что только за первые шесть месяцев 2026 года в ФРГ обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро.
Вайдель охарактеризовала текущую экономическую ситуацию в Германии как катастрофу, вызванную политикой правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform, около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.