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Германия достигнет показателя по расходам на оборону в 3,5% от ВВП
Германия достигнет показателя по расходам на оборону в 3,5% от ВВП - 08.09.2026, ПРАЙМ
Германия достигнет показателя по расходам на оборону в 3,5% от ВВП
Германия достигнет установленного НАТО показателя по расходам на оборону в 3,5% от национального ВВП к 2029 году, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:55+0300
2026-09-08T13:55+0300
2026-09-08T13:55+0300
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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия достигнет установленного НАТО показателя по расходам на оборону в 3,5% от национального ВВП к 2029 году, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
"Расходы на оборону вырастут в 2027 году, и к 2029 году мы достигнем установленного НАТО показателя в 3,5% от валового внутреннего продукта", - сообщил Клингбайль в ходе дебатов по проекту федерального бюджета в бундестаге.
Он отметил, что Берлин в полной мере выполняет свои обязательства в рамках НАТО. Он утверждал, что перевооружение немецкой армии носит мирный характер.
"Мы инвестируем в нашу оборону не для того, чтобы вести войну", - заверил депутатов глава минфина ФРГ.
Министерство финансов ФРГ ранее сообщило о росте расходов на оборону в 2027 году до 139,7 миллиарда евро и до 153,9 миллиарда евро - в 2028 году.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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мировая экономика, германия, фрг, берлин, нато, мид рф, мид
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, НАТО, МИД РФ, МИД
Германия достигнет показателя по расходам на оборону в 3,5% от ВВП
Минфин: ФРГ достигнет показателя по расходам на оборону в 3,5% от ВВП к 2029 году
БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия достигнет установленного НАТО показателя по расходам на оборону в 3,5% от национального ВВП к 2029 году, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
"Расходы на оборону вырастут в 2027 году, и к 2029 году мы достигнем установленного НАТО показателя в 3,5% от валового внутреннего продукта", - сообщил Клингбайль в ходе дебатов по проекту федерального бюджета в бундестаге.
Он отметил, что Берлин в полной мере выполняет свои обязательства в рамках НАТО. Он утверждал, что перевооружение немецкой армии носит мирный характер.
"Мы инвестируем в нашу оборону не для того, чтобы вести войну", - заверил депутатов глава минфина ФРГ.
Министерство финансов ФРГ ранее сообщило о росте расходов на оборону в 2027 году до 139,7 миллиарда евро и до 153,9 миллиарда евро - в 2028 году.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.