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Глава Gestamp заявил о риске потери автомобильной промышленности в Европе

Глава Gestamp заявил о риске потери автомобильной промышленности в Европе - 08.09.2026, ПРАЙМ

Глава Gestamp заявил о риске потери автомобильной промышленности в Европе

Европа рискует потерять автомобильную промышленность, во многом из-за конкуренции со стороны китайских производителей, заявил председатель и основатель... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T09:00+0300

2026-09-08T09:00+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа рискует потерять автомобильную промышленность, во многом из-за конкуренции со стороны китайских производителей, заявил председатель и основатель международного производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас (Francisco Riberas) в интервью газете Financial Times. "То, о чем Европа действительно должна беспокоиться, это потеря автомобильной промышленности", - передает газета мнение Рибераса. По словам собеседника издания, европейский автопром столкнулся с кризисом, поскольку отстал от Китая в развитии электромобилей. С момента пика мирового производства автомобилей в 2017 году выпуск машин в Европе, включая экспортируемые за пределы континента, сократился на 20-25%, отмечает Риберас. Особенно заметны проблемы в Германии, крупнейшем автопроизводителе. Автомобильное производство обеспечивает около 7% ВВП Европы и поддерживает почти 14 миллионов рабочих мест, пишет Financial Times. Отрасль также обеспечивает спрос на продукцию металлургии, химической промышленности, производителей стекла и других секторов, поэтому ее упадок может иметь последствия для всей промышленности, передает газета. Глава Gestamp считает, что китайским автопроизводителям следует разрешать расширение производства в Европе, однако они должны активнее использовать местные комплектующие. Сейчас большинство деталей для автомобилей, которые китайские компании собирают в Европе, по его словам, импортируются из Китая. Евросоюз готовит закон об ускорении развития промышленности (IAA), который позволит государствам-членам ЕС блокировать китайские прямые инвестиции свыше 100 миллионов евро в определенных стратегических секторах, сообщает газета. Проект также предусматривает требование о том, чтобы доля компонентов местного производства составляла не менее 70% для получения субсидий или государственных контрактов. Риберас поддерживает инициативу, назвав такие меры защитными, но необходимыми. При этом, по его мнению, Европе также нужна долгосрочная стратегия развития автопрома с масштабными инвестициями в технологии, цифровизацию и искусственный интеллект для повышения конкурентоспособности.

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бизнес, мировая экономика, европа, китай, германия, financial times, ес