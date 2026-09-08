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Глава Якутии назвал порт Найба важным для освоения ряда месторождений
Глава Якутии назвал порт Найба важным для освоения ряда месторождений - 08.09.2026, ПРАЙМ
Глава Якутии назвал порт Найба важным для освоения ряда месторождений
Строящийся в Якутии глубоководный порт Найба необходим для начала освоения ряда промышленных месторождений, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T05:49+0300
2026-09-08T05:49+0300
2026-09-08T05:49+0300
промышленность
россия
якутия
айсен николаев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Строящийся в Якутии глубоководный порт Найба необходим для начала освоения ряда промышленных месторождений, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
"Недаром этот проект попал как раз в перечень тех проектов, по которым отдельно создан мастер-план, утвержденный правительством страны… Этот порт крайне необходим сегодня уже для того, чтобы начали осваиваться ряд промышленных месторождений", - сказал Айсен Николаев.
Глубоководный порт Найба – стратегический проект в Якутии. Он сможет принимать крупнотоннажные суда благодаря глубине акватории до 14 метров и усилит Северный морской путь, нарастив пропускную способность и обеспечив круглогодичную логистику для арктических проектов и международных перевозок.
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промышленность, россия, якутия, айсен николаев
Промышленность, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев
Глава Якутии назвал порт Найба важным для освоения ряда месторождений
Глава Якутии Николаев: порт Найба необходим для освоения ряда промышленных месторождений
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Строящийся в Якутии глубоководный порт Найба необходим для начала освоения ряда промышленных месторождений, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
"Недаром этот проект попал как раз в перечень тех проектов, по которым отдельно создан мастер-план, утвержденный правительством страны… Этот порт крайне необходим сегодня уже для того, чтобы начали осваиваться ряд промышленных месторождений", - сказал Айсен Николаев.
Глубоководный порт Найба – стратегический проект в Якутии. Он сможет принимать крупнотоннажные суда благодаря глубине акватории до 14 метров и усилит Северный морской путь, нарастив пропускную способность и обеспечив круглогодичную логистику для арктических проектов и международных перевозок.