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Глава РФПИ провел встречу с делегацией Вьетнама - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Глава РФПИ провел встречу с делегацией Вьетнама
Глава РФПИ провел встречу с делегацией Вьетнама - 08.09.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ провел встречу с делегацией Вьетнама
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:50+0300
2026-09-08T09:50+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
азия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном. "Провели содержательную встречу с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Дмитриев отметил, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров РФПИ в Азии, и сегодня основная общая задача заключается в переходе от отдельных проектов к системной инвестиционной платформе и масштабированию сотрудничества в наиболее перспективных отраслях. Он также подчеркнул, что прочная основа для этого уже есть: РФПИ сотрудничает с Государственной корпорацией по инвестированию и управлению государственным капиталом Вьетнама (SCIC), развивает проекты в инфраструктуре и логистике, промышленности, фармацевтике и биотехнологиях. "Высокий уровень доверия между Россией и Вьетнамом создает возможности для новых инвестиций, технологий и совместных проектов. Важно быстрее превращать этот потенциал в конкретные результаты", - добавил Дмитриев.
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россия, мировая экономика, вьетнам, азия, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, АЗИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
09:50 08.09.2026
 
Глава РФПИ провел встречу с делегацией Вьетнама

Дмитриев провел встречу с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном.
"Провели содержательную встречу с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров РФПИ в Азии, и сегодня основная общая задача заключается в переходе от отдельных проектов к системной инвестиционной платформе и масштабированию сотрудничества в наиболее перспективных отраслях.
Он также подчеркнул, что прочная основа для этого уже есть: РФПИ сотрудничает с Государственной корпорацией по инвестированию и управлению государственным капиталом Вьетнама (SCIC), развивает проекты в инфраструктуре и логистике, промышленности, фармацевтике и биотехнологиях.
"Высокий уровень доверия между Россией и Вьетнамом создает возможности для новых инвестиций, технологий и совместных проектов. Важно быстрее превращать этот потенциал в конкретные результаты", - добавил Дмитриев.
 
РОССИЯМировая экономикаВЬЕТНАМАЗИЯКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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