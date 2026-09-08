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Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества - 08.09.2026, ПРАЙМ
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД России и Саудовской Аравии на переговорах в Москве обсуждали вопросы экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия, заявил министр... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:28+0300
2026-09-08T14:28+0300
2026-09-08T14:28+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главы МИД России и Саудовской Аравии на переговорах в Москве обсуждали вопросы экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
"Обсуждали вопросы экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия", - сказал Аль Сауд на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.
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Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы экономического сотрудничества