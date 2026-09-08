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В Госдуме предложили сделать парковки у школ бесплатными на один час
В Госдуме предложили сделать парковки у школ бесплатными на один час - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сделать парковки у школ бесплатными на один час
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на один час в утреннее время. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:23+0300
2026-09-08T10:23+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на один час в утреннее время. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным закрепить на федеральном уровне минимальную гарантию: государственные и муниципальные платные парковки, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещены дошкольные и общеобразовательные организации, должны использоваться бесплатно в течение одного непрерывного утреннего периода продолжительностью не менее 60 минут", - сказано в документе. Депутаты добавили, что конкретные временные границы такого часа целесообразно определять субъекту РФ или муниципальному образованию с учетом фактического времени начала занятий, режима работы образовательных организаций и транспортной нагрузки. Авторы инициативы считают, что предлагаемый подход создает понятное единое правило для наиболее интенсивного периода утреннего подвоза детей. При необходимости, как уточнили депутаты, субъектам РФ можно сохранить право устанавливать более продолжительные бесплатные периоды, полный запрет платной парковки либо иные дополнительные льготы.
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общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
В Госдуме предложили сделать парковки у школ бесплатными на один час
Депутаты предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детсадам, бесплатными
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на один час в утреннее время.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным закрепить на федеральном уровне минимальную гарантию: государственные и муниципальные платные парковки, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещены дошкольные и общеобразовательные организации, должны использоваться бесплатно в течение одного непрерывного утреннего периода продолжительностью не менее 60 минут", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что конкретные временные границы такого часа целесообразно определять субъекту РФ или муниципальному образованию с учетом фактического времени начала занятий, режима работы образовательных организаций и транспортной нагрузки.
Авторы инициативы считают, что предлагаемый подход создает понятное единое правило для наиболее интенсивного периода утреннего подвоза детей. При необходимости, как уточнили депутаты, субъектам РФ можно сохранить право устанавливать более продолжительные бесплатные периоды, полный запрет платной парковки либо иные дополнительные льготы.