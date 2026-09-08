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В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников
Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о предоставлении гражданам-заемщикам, потерявшим работу в связи с сокращением... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:21+0300
2026-09-08T17:21+0300
финансы
банки
кпрф
госдума
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о предоставлении гражданам-заемщикам, потерявшим работу в связи с сокращением штата или ликвидацией организации или индивидуального предпринимателя, права на кредитные каникулы, следует из ее базы данных. Документ, согласно пояснительной записке, разработан "в целях предоставления дополнительных социальных гарантий гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей), а также сокращением численности или штата работников организации (индивидуального предпринимателя)". Действующая редакция Трудового кодекса позволяет работодателю расторгать трудовой договор с работником при ликвидации организации или прекращении деятельности ИП, а также при сокращении численности или штата работников. Законопроект предоставляет уволенным по таким основаниям работникам, которые брали потребительский кредит или заем, право обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. Однако обратиться к кредитору за таким льготным периодом такой заемщик сможет лишь в течение 60 календарных дней с момента увольнения, но не позднее дня заключения нового трудового договора или восстановления на прежнем месте работы. В пояснительной записке со ссылкой на данные "открытых источников" отмечается, что с июня 2025 года по апрель 2026 года было сокращено 105 147 человек, сокращения затронули каждую четвертую компанию. Разработчики напоминают, что в настоящее время граждане, чей доход за последние два месяца упал более чем на 30%, вправе обратиться к кредитору для предоставления льготного периода (кредитных каникул). "Вместе с тем, 2 месяца с момента сокращения они будут вынуждены вносить платежи по кредитам (займам) с выходного пособия, выплаченного работодателем. Учитывая тот факт, что на поиск работы может уйти довольно значительное время, гражданин может потратить все выплаченные средства на покрытие имеющихся финансовых обязательств, что представляется недопустимым", - считают они.
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финансы, банки, кпрф, госдума
Финансы, Банки, КПРФ, Госдума
17:21 08.09.2026
 
В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников

В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для уволенных работников

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о предоставлении гражданам-заемщикам, потерявшим работу в связи с сокращением штата или ликвидацией организации или индивидуального предпринимателя, права на кредитные каникулы, следует из ее базы данных.
Документ, согласно пояснительной записке, разработан "в целях предоставления дополнительных социальных гарантий гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей), а также сокращением численности или штата работников организации (индивидуального предпринимателя)".
Действующая редакция Трудового кодекса позволяет работодателю расторгать трудовой договор с работником при ликвидации организации или прекращении деятельности ИП, а также при сокращении численности или штата работников.
Законопроект предоставляет уволенным по таким основаниям работникам, которые брали потребительский кредит или заем, право обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. Однако обратиться к кредитору за таким льготным периодом такой заемщик сможет лишь в течение 60 календарных дней с момента увольнения, но не позднее дня заключения нового трудового договора или восстановления на прежнем месте работы.
В пояснительной записке со ссылкой на данные "открытых источников" отмечается, что с июня 2025 года по апрель 2026 года было сокращено 105 147 человек, сокращения затронули каждую четвертую компанию.
Разработчики напоминают, что в настоящее время граждане, чей доход за последние два месяца упал более чем на 30%, вправе обратиться к кредитору для предоставления льготного периода (кредитных каникул).
"Вместе с тем, 2 месяца с момента сокращения они будут вынуждены вносить платежи по кредитам (займам) с выходного пособия, выплаченного работодателем. Учитывая тот факт, что на поиск работы может уйти довольно значительное время, гражданин может потратить все выплаченные средства на покрытие имеющихся финансовых обязательств, что представляется недопустимым", - считают они.
 
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