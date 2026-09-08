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"Гранель" приобрела строящийся ЖК на Автозаводской улице в Москве - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Гранель" приобрела строящийся ЖК на Автозаводской улице в Москве
"Гранель" приобрела строящийся ЖК на Автозаводской улице в Москве - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Гранель" приобрела строящийся ЖК на Автозаводской улице в Москве
Вносятся изменения в заголовок и лид. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:22+0300
2026-09-08T14:22+0300
бизнес
недвижимость
москва
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Вносятся изменения в заголовок и лид. МОСКВА, 8 сен - РИА Недвижимость. "Гранель" приобрела у смоленского девелопера "Консоль" строящийся жилой комплекс на Автозаводской улице, 22, в Москве, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Гранель". Жилая площадь проекта составляет 45 тысяч квадратных метров, уточнили там. Представитель "Гранель" добавил, что жилой комплекс находится в самом начале реализации, в нем почти не было продаж. "Сумма сделки не обсуждается", - отметил он. 
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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40
бизнес, недвижимость, москва
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
14:22 08.09.2026
 
"Гранель" приобрела строящийся ЖК на Автозаводской улице в Москве

"Гранель" приобрел у смоленского девелопера "Консоль" строящийся жилой комплекс в Москве

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Вносятся изменения в заголовок и лид.
МОСКВА, 8 сен - РИА Недвижимость. "Гранель" приобрела у смоленского девелопера "Консоль" строящийся жилой комплекс на Автозаводской улице, 22, в Москве, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Гранель".
Жилая площадь проекта составляет 45 тысяч квадратных метров, уточнили там.
Представитель "Гранель" добавил, что жилой комплекс находится в самом начале реализации, в нем почти не было продаж.
"Сумма сделки не обсуждается", - отметил он. 
 
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