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Газохранилища ФРГ могут полностью опустеть к концу января, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Газохранилища ФРГ могут полностью опустеть к концу января, пишут СМИ
Газохранилища ФРГ могут полностью опустеть к концу января, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
Газохранилища ФРГ могут полностью опустеть к концу января, пишут СМИ
Немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:20+0300
2026-09-08T10:20+0300
газ
германия
handelsblatt
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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES. Текущий уровень заполненности газохранилищ в Германии опустился до рекордно низкого показателя за последние 15 лет - на уровне 53%. Эксперты констатируют, что заполнить их к 1 ноября технически удастся максимум до 77%. "При нормальных температурах уровень газохранилищ снизился бы к 1 апреля лишь до 38%. Однако в случае очень холодной зимы, как в 2010 году, хранилища опустели бы уже к концу января. При таком сценарии в отдельные дни дефицит газа может превышать 25%, то есть физически не хватит топлива для всех потребителей", - говорится в публикации. Агентство Блумберг сообщило в понедельник, что правительство Германии ведет переговоры с государственными энергетическими компаниями о восполнении запасов газа, пытаясь избежать прямого вмешательства в рынок, которое может вызвать ценовые потрясения. Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.
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газ, германия, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, Handelsblatt
10:20 08.09.2026
 
Газохранилища ФРГ могут полностью опустеть к концу января, пишут СМИ

Handelsblatt: немецкие газохранилища могут полностью опустеть к концу января

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES.
Текущий уровень заполненности газохранилищ в Германии опустился до рекордно низкого показателя за последние 15 лет - на уровне 53%. Эксперты констатируют, что заполнить их к 1 ноября технически удастся максимум до 77%.
"При нормальных температурах уровень газохранилищ снизился бы к 1 апреля лишь до 38%. Однако в случае очень холодной зимы, как в 2010 году, хранилища опустели бы уже к концу января. При таком сценарии в отдельные дни дефицит газа может превышать 25%, то есть физически не хватит топлива для всех потребителей", - говорится в публикации.
Агентство Блумберг сообщило в понедельник, что правительство Германии ведет переговоры с государственными энергетическими компаниями о восполнении запасов газа, пытаясь избежать прямого вмешательства в рынок, которое может вызвать ценовые потрясения.
Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.
 
ГазГЕРМАНИЯHandelsblatt
 
 
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