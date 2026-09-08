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В Химках началось строительство новой станции МЦД-3 "Монумент"

В Химках началось строительство новой станции МЦД-3 "Монумент" - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Химках началось строительство новой станции МЦД-3 "Монумент"

Строительство новой железнодорожной станции МЦД-3 "Монумент" началось в подмосковных Химках, объект планируется открыть в конце 2027 года, сообщили в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T16:08+0300

2026-09-08T16:08+0300

2026-09-08T16:08+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной станции МЦД-3 "Монумент" началось в подмосковных Химках, объект планируется открыть в конце 2027 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозеров дали старт строительству железнодорожной станции МЦД-3 "Монумент" в Химках. В торжественной закладке первого камня также принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко", - рассказали в пресс-службе. Согласно сообщению, новый остановочный пункт будет расположен между станциями "Химки" и "Молжаниново" на МЦД-3. О его строительстве просили люди, в первую очередь жители ЖК "Солнечная система" и "Две столицы", которые обращались на прямую линию президента. Всего же в пешей доступности от нового остановочного пункта живут около 28,5 тысячи человек. "Очень надеемся, что в конце 2027 года эта современная станция будет радовать наших жителей", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой. На станции для пассажиров построят две платформы с навесами, два вестибюля и крытый зал над путями, через который люди смогут пройти к платформам. Также установят эскалаторы, лифты и турникеты. Предусмотрят все для удобства маломобильных граждан, мам с колясками и пассажиров с чемоданами. Рядом с остановочным пунктом обустроят пешеходные дорожки и велопарковки, а также проведут озеленение. Кроме того, в планах сделать две площадки для автобусов, парковку на 300 мест и стоянки для такси.

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россия, химки, московская область, подмосковье, андрей воробьев, олег белозеров, ржд, госдума