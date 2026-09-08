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Hyper планирует установить в Москве еще 150 зарядных станций

Hyper планирует установить в Москве еще 150 зарядных станций - 08.09.2026, ПРАЙМ

Hyper планирует установить в Москве еще 150 зарядных станций

Hyper (входит в группу "Роснано") собирается установить в Москве еще 150 зарядных станций для электромобилей, сообщили РИА Новости в компании. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:06+0300

2026-09-08T12:06+0300

2026-09-08T12:07+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Hyper (входит в группу "Роснано") собирается установить в Москве еще 150 зарядных станций для электромобилей, сообщили РИА Новости в компании. "Hyper... выиграл три новых тендера городской программы "Энергия Москвы 2.0" и получил право на установку 150 быстрых зарядных станций. С учетом ранее выигранных лотов на компанию приходится около 30% объема программы. Для Hyper это крупное единовременное расширение московской сети и база для развития бизнеса на наиболее перспективном рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания собрала не отдельные площадки, а связанную сеть. Ядром стал Западный административный округ, где Hyper получил более 100 мест для станций, то есть все разыгранные в округе лоты. Дополнительные кластеры сформированы в Новомосковском округе и на юго-западных выездах. Hyper подчеркивает, что загрузка городских станций в Москве растет третий месяц подряд и в пиковые часы приближается к предельной на востребованных направлениях. Спрос вырос за счет владельцев гибридных автомобилей, для которых подзарядка дешевле бензина, и коммерческого транспорта.

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бизнес, москва, роснано