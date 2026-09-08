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США обвинили Китай в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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США обвинили Китай в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей
США обвинили Китай в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей - 08.09.2026, ПРАЙМ
США обвинили Китай в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей
Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:16+0300
2026-09-08T22:16+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
ии
искусственный интеллект
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США. Дистилляция - это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов. "Согласно отчету, китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, ведут агрессивную деятельность по дистилляции в промышленных масштабах, систематически извлекая ограниченные запатентованные функции и возможности передовых американских моделей ИИ с целью обучения собственных моделей", - говорится в уведомлении, выпущенном совместно Национальным агентством безопасности (NSA), Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Правоохранители отдельно отметили, что, несмотря на законность дистилляции в разработке ИИ, китайские компании якобы используют ее для того, чтобы "сокращать технологический разрыв, не неся при этом больших затрат на исследования и разработки". "Китайские ИИ-компании намеренно распределяют свою деятельность по обширной экосистеме ИИ, включая многочисленных поставщиков моделей, облачные платформы и инфраструктуру, чтобы избежать обнаружения в одной точке... Соперничество США и Китая в гонке передовых технологий ИИ имеет серьезные последствия для национальной безопасности, поскольку передовые модели могут представлять значительный риск для критически важной инфраструктуры, военной, экономической и технологической сфер", - утверждают американские агентства. Более того, по их заявлениям, такие действия компаний из КНР ставят под угрозу частный сектор, промышленность и теологии разведки и стран-союзников.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, ии, искусственный интеллект
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИИ, искусственный интеллект
22:16 08.09.2026
 
США обвинили Китай в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей

США обвинили китайских разработчиков в дистилляции американских передовых ИИ-моделей

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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США.
Дистилляция - это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов.
"Согласно отчету, китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, ведут агрессивную деятельность по дистилляции в промышленных масштабах, систематически извлекая ограниченные запатентованные функции и возможности передовых американских моделей ИИ с целью обучения собственных моделей", - говорится в уведомлении, выпущенном совместно Национальным агентством безопасности (NSA), Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры.
Правоохранители отдельно отметили, что, несмотря на законность дистилляции в разработке ИИ, китайские компании якобы используют ее для того, чтобы "сокращать технологический разрыв, не неся при этом больших затрат на исследования и разработки".
"Китайские ИИ-компании намеренно распределяют свою деятельность по обширной экосистеме ИИ, включая многочисленных поставщиков моделей, облачные платформы и инфраструктуру, чтобы избежать обнаружения в одной точке... Соперничество США и Китая в гонке передовых технологий ИИ имеет серьезные последствия для национальной безопасности, поскольку передовые модели могут представлять значительный риск для критически важной инфраструктуры, военной, экономической и технологической сфер", - утверждают американские агентства.
Более того, по их заявлениям, такие действия компаний из КНР ставят под угрозу частный сектор, промышленность и теологии разведки и стран-союзников.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙИИискусственный интеллект
 
 
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