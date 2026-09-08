https://1prime.ru/20260908/import-873106483.html

Импорт Франции в июле вырос на 1,8% к июню

Импорт Франции в июле вырос на 1,8% к июню - 08.09.2026, ПРАЙМ

Импорт Франции в июле вырос на 1,8% к июню

Импорт Франции в июле вырос на 1,8% к июню, до 61,346 миллиарда евро, что стало самым высоким значением с 2023 года, при этом торговый дефицит вырос, следует из | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:12+0300

2026-09-08T12:12+0300

2026-09-08T12:25+0300

мировая экономика

франция

германия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873106483.jpg?1788859547

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Импорт Франции в июле вырос на 1,8% к июню, до 61,346 миллиарда евро, что стало самым высоким значением с 2023 года, при этом торговый дефицит вырос, следует из данных министерства экономики и финансов Франции. Июльский импорт стал самым высоким с января 2023 года, когда показатель составлял 63,943 миллиарда евро. Экспорт из Франции в июле при этом вырос лишь на 0,3% в месячном выражении, до 54,677 миллиарда евро. Дефицит торгового баланса, таким образом, увеличился до 6,669 миллиарда евро с 5,751 миллиарда в июне. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали торговый дефицит в 6 миллиардов евро, импорт ожидался на уровне 60,5 миллиарда евро, экспорт - в 54,4 миллиарда. В том числе экспорт из Франции в Россию вырос на 12% к июню, до 159 миллионов евро со 142 миллионов, импорт – увеличился на 45,2%, до 443 миллионов евро с 305 миллионов ранее. Таким образом, дефицит торгового баланса Франции с Россией в июле подскочил в 1,7 раза к июню - до 284 миллионов евро со 163 миллионов евро месяцем ранее. Крупнейшими экспортными рынками Франции в июле стали Германия (6,9 миллиарда евро), Италия (4,5 миллиарда евро) и Испания (4,1 миллиарда евро). Вместе с тем больше всего импорта Франция получила в отчетном месяце из Германии (7,7 миллиарда евро, снижение на 1,7% к июню), Китая и Гонконга (7 миллиардов евро, рост на 2,8% к июню) и США (5 миллиардов евро, снижение на 2,4% к июню). Дефицит торгового баланса Франции с Германией снизился на 26,2%, до 711 миллионов евро, с США - на 0,9% к июню, до 1,3 миллиарда евро. При этом дефицит торговли Франции с Китаем и Гонконгом в июле увеличился на 24,2% предыдущему месяцу, до 4,3 миллиарда евро.

франция

германия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, германия, китай