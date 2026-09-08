Индия дистанцируется от США на фоне войны с Ираном
ET: Индия подписала декларацию ШОС с осуждением ударов США по Ирану
МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. Индия постепенно отходит от проамериканского курса во внешней политике, пишет ИноСМИ со ссылкой индийское издание The Economic Times. Южноазиатская страна подписала декларацию ШОС в Бишкеке с осуждением военных ударов США и Израиля по Ирану, что стало сигналом несогласия с политикой Вашингтона.
Ключевым фактором стали экономические интересы Нью-Дели. В июле США нанесли удар по иранскому порту Чабахар, уничтожив диспетчерскую вышку и поставив под угрозу индийские инвестиции на сумму более 120 миллионов долларов. Этот порт был стратегически важен для выхода Индии на Афганистан и Центральную Азию.
"Удар по порту Чабахар продемонстрировал стратегические риски для инвестиций и создал напряженность в отношениях Индии с США. Если мы претендуем на лидерство на Глобальном Юге, мы должны вести себя как лидер", — отмечает автор статьи Сима Сирохи.
Решение Индии также связано с предстоящим саммитом БРИКС в Дели, где ей потребуется приемлемое для всех совместное заявление. В то же время страна оказалась перед дилеммой: США не вызывают доверия, а Китай и Россия не могут предложить ресурсы для развития.
По мнению издания, внешняя политика Индии переживает сложный период, когда проамериканский крен требует корректировки, но альтернативы пока неочевидны. Нью-Дели вынужден балансировать между желанием сохранить отношения с Западом и необходимостью защищать свои интересы на Глобальном Юге.