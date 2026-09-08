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В Иране рассказали, на что пойдут доходы от соборов в Ормузском проливе - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Иране рассказали, на что пойдут доходы от соборов в Ормузском проливе
В Иране рассказали, на что пойдут доходы от соборов в Ормузском проливе - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Иране рассказали, на что пойдут доходы от соборов в Ормузском проливе
Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от соборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с США... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:23+0300
2026-09-08T20:23+0300
мировая экономика
иран
ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 8 сен – ПРАЙМ. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от соборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. "Принята статья 11 законопроекта о стратегических мерах по обеспечению безопасности Ормузского пролива, согласно которой было решено, что доходы от реализации этого закона… будут полностью направлены на… укрепление обороны и инфраструктуры страны, с приоритетом для провинций, которые были вовлечены в военные действия, а также для островов стратегической значимости, морской инфраструктуры, ПВО, а также на улучшение средств к существованию вооруженных сил страны", - заявил Гашгави, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы парламента Ирана. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Регулирование судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе, согласно проекту, будет возложено на иранское правительство, которое будет действовать в сотрудничестве с вооруженными силами страны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США
20:23 08.09.2026
 
В Иране рассказали, на что пойдут доходы от соборов в Ормузском проливе

Гашгави: Иран направит доходы от соборов в Ормузе на пострадавшую от войны инфраструктуру

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 8 сен – ПРАЙМ. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от соборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави.
"Принята статья 11 законопроекта о стратегических мерах по обеспечению безопасности Ормузского пролива, согласно которой было решено, что доходы от реализации этого закона… будут полностью направлены на… укрепление обороны и инфраструктуры страны, с приоритетом для провинций, которые были вовлечены в военные действия, а также для островов стратегической значимости, морской инфраструктуры, ПВО, а также на улучшение средств к существованию вооруженных сил страны", - заявил Гашгави, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы парламента Ирана.
Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза.
Регулирование судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе, согласно проекту, будет возложено на иранское правительство, которое будет действовать в сотрудничестве с вооруженными силами страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
Мировая экономикаИРАНОрмузский проливСША
 
 
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