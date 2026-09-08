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Недропользователей в Казахстане обяжут готовить местных специалистов

Недропользователей в Казахстане обяжут готовить местных специалистов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Недропользователей в Казахстане обяжут готовить местных специалистов

Недропользователей, реализующих сложные проекты разведки и добычи углеводородов в Казахстане, обяжут готовить местных специалистов на замену иностранным кадрам, | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:53+0300

2026-09-08T10:53+0300

2026-09-08T10:53+0300

казахстан

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АЛМА-АТА, 8 сен - ПРАЙМ. Недропользователей, реализующих сложные проекты разведки и добычи углеводородов в Казахстане, обяжут готовить местных специалистов на замену иностранным кадрам, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "В рамках внедрения Улучшенного модельного контракта для сложных проектов предусмотрено обязательство по разработке и согласованию с министерством энергетики программы замещения иностранных кадров казахстанскими специалистами", - заявил Аккенженов во вторник на заседании правительства. По его словам, программа предусматривает формирование кадрового резерва, подготовку и обучение специалистов для последующего замещения иностранных кадров, а также приоритетное рассмотрение кандидатур граждан Казахстана. "Вместе с тем, в рамках контрактных обязательств по добычным компаниям на недропользование предусмотрены обязательства по финансированию 1% от добычи на обучение казахстанских кадров. Всего сумма финансирования за 2023-2025 годы составила порядка 62,7 миллиарда долларов (138 миллионов долларов - ред.)", - заключил глава минэнерго. Улучшенный модельный контракт - государственный механизм в сфере недропользования, разработанный правительством Казахстана. Его внедрили для привлечения инвестиций в сложные нефтегазовые проекты, связанные с высокими геологическими, техническими и финансовыми рисками. Механизм предусматривает значительные регуляторные и фискальные преференции для инвесторов, в том числе налоговые льготы.

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