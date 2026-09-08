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Казахстан приостановил взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан приостановил взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов
Казахстан приостановил взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан приостановил взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов
Казахстан приостановил принудительное взыскание с оператора месторождения Кашаган 2,3 триллиона тенге (5 миллиардов долларов по нынешнему курсу), следует из... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:42+0300
2026-09-08T17:42+0300
газ
казахстан
казмунайгаз
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АСТАНА, 8 сен - ПРАЙМ. Казахстан приостановил принудительное взыскание с оператора месторождения Кашаган 2,3 триллиона тенге (5 миллиардов долларов по нынешнему курсу), следует из данных автоматизированной системы органов исполнительного производства минюста республики. В министерстве юстиции 21 июля сообщили РИА Новости, что запущено принудительное взыскание с иностранных операторов нефтегазового месторождения Кашаган штрафа в 2,3 триллиона тенге, возбуждено исполнительное производство. "Орган, выдавший исполнительный документ: Департамент экологии Атырауской области... Должник: Филиал "Норт Каспиан оперейтинг компани H.B"... Ход производства: Приостановлено 7.09.26... Содержание неисполненной обязанности должника: 2356293268036,66 тенге", - говорится в информации о должнике в системе минюста Казахстана. Разработкой Кашагана занимается консорциум NCOC. В 2023 году правительство Казахстана обязало его выплатить штраф в размере 2,3 триллиона тенге за то, что в месторождении могло находиться слишком большое количество серы. В феврале этого года операторы Кашагана инициировали международный арбитраж для оспаривания штрафа. В июле минюст Казахстана заявил, что запущено принудительное взыскание и возбуждено исполнительное производство. Участниками консорциума NCOC являются "Казмунайгаз" (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81 %), ExxonMobil (16,81 %), TotalEnergies (16,81 %), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%). Месторождение Кашаган расположено в Казахстане в 75 километрах от города Атырау в шельфовой зоне, где глубина воды составляет три-четыре метра. Это одно из самых крупных и сложных морских месторождений, общие запасы которого оцениваются в 36,6 миллиарда баррелей нефти.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
газ, казахстан, казмунайгаз, eni, shell
Газ, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз, Eni, Shell
17:42 08.09.2026
 
Казахстан приостановил взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов

Казахстан приостановил принудительное взыскание с оператора Кашагана $5 миллиардов

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АСТАНА, 8 сен - ПРАЙМ. Казахстан приостановил принудительное взыскание с оператора месторождения Кашаган 2,3 триллиона тенге (5 миллиардов долларов по нынешнему курсу), следует из данных автоматизированной системы органов исполнительного производства минюста республики.
В министерстве юстиции 21 июля сообщили РИА Новости, что запущено принудительное взыскание с иностранных операторов нефтегазового месторождения Кашаган штрафа в 2,3 триллиона тенге, возбуждено исполнительное производство.
"Орган, выдавший исполнительный документ: Департамент экологии Атырауской области... Должник: Филиал "Норт Каспиан оперейтинг компани H.B"... Ход производства: Приостановлено 7.09.26... Содержание неисполненной обязанности должника: 2356293268036,66 тенге", - говорится в информации о должнике в системе минюста Казахстана.
Разработкой Кашагана занимается консорциум NCOC. В 2023 году правительство Казахстана обязало его выплатить штраф в размере 2,3 триллиона тенге за то, что в месторождении могло находиться слишком большое количество серы. В феврале этого года операторы Кашагана инициировали международный арбитраж для оспаривания штрафа. В июле минюст Казахстана заявил, что запущено принудительное взыскание и возбуждено исполнительное производство.
Участниками консорциума NCOC являются "Казмунайгаз" (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81 %), ExxonMobil (16,81 %), TotalEnergies (16,81 %), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%).
Месторождение Кашаган расположено в Казахстане в 75 километрах от города Атырау в шельфовой зоне, где глубина воды составляет три-четыре метра. Это одно из самых крупных и сложных морских месторождений, общие запасы которого оцениваются в 36,6 миллиарда баррелей нефти.
 
ГазКАЗАХСТАНКазмунайгазEniShell
 
 
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