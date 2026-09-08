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Kia зарегистрировала в России девять товарных знаков в виде логотипа - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Kia зарегистрировала в России девять товарных знаков в виде логотипа
Kia зарегистрировала в России девять товарных знаков в виде логотипа - 08.09.2026, ПРАЙМ
Kia зарегистрировала в России девять товарных знаков в виде логотипа
Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России девять товарных знаков в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:50+0300
2026-09-08T15:50+0300
бизнес
технологии
россия
роспатент
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России девять товарных знаков в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам ведомства, компания подала заявки на регистрацию девяти товарных знаков в виде логотипа "Ки" в августе 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации. Теперь компания может заниматься в России рекламой автомобилей для продажи через интернет, организовывать выставки, оказывать услуги ресторанов и отелей, предоставлять оборудование для фильмов и спектаклей, а также продавать туристическую мебель, тепловые пушки, портативные косметички и канцелярские товары. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.
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бизнес, технологии, россия, роспатент
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Роспатент
15:50 08.09.2026
 
Kia зарегистрировала в России девять товарных знаков в виде логотипа

Роспатент зарегистрировал в России девять товарных знаков в виде логотипа Kia

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России девять товарных знаков в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки на регистрацию девяти товарных знаков в виде логотипа "Ки" в августе 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России рекламой автомобилей для продажи через интернет, организовывать выставки, оказывать услуги ресторанов и отелей, предоставлять оборудование для фильмов и спектаклей, а также продавать туристическую мебель, тепловые пушки, портативные косметички и канцелярские товары.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.
 
БизнесТехнологииРОССИЯРоспатент
 
 
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