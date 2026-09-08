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ИИ создал червя, способного взломать сотни миллионов аккаунтов WeChat

ИИ создал червя, способного взломать сотни миллионов аккаунтов WeChat - 08.09.2026, ПРАЙМ

ИИ создал червя, способного взломать сотни миллионов аккаунтов WeChat

Специалисты по кибербезопасности из компании Calif с помощью искусственного интеллекта создали компьютерного червя WeWorm, способного за считанные часы... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:46+0300

2026-09-08T17:46+0300

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МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности из компании Calif с помощью искусственного интеллекта создали компьютерного червя WeWorm, способного за считанные часы скомпрометировать сотни миллионов аккаунтов китайского мессенджера WeChat, пишет The New York Times.Это первая известная атака такого рода на мобильные операционные системы iOS и Android, не требующая действий от жертвы."Этот баг исключительный. Простота и мощные способности червя станут мечтой, ставшей реальностью для хакеров. Мы создали инструмент, который может распространяться без клика — жертве даже не нужно открывать сообщение или переходить по ссылке", — заявил генеральный директор Calif Тай Дуонг.Атака использует доверие WeChat к номерам, сохранённым в контактах. Злоумышленник, взломав один аккаунт, может автоматически распространяться на все номера в адресной книге.Бывший главный специалист по данным АНБ Винь Нгуен отметил: "В течение нескольких часов можно достичь сотни миллионов устройств". Компания Tencent подтвердила уязвимость и заявила, что проблема устранена.Исследователи использовали комбинацию открытых и ведущих моделей ИИ, включая Mythos от Anthropic. По словам Дуонга, создание червя заняло чуть больше недели — ранее такие инструменты требовали многолетней ручной работы.OpenAI и более 100 технологических компаний предупредили о грядущей волне ИИ-атак. Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман заявил на G20: "Некоторые вещи с кибербезопасностью могут пойти очень плохо, если кто-то не действует очень срочно".Уязвимости, ранее доступные лишь элитным разведывательным агентствам, теперь может создать небольшая команда за неделю. Это ставит под угрозу не только корпоративные системы, но и миллиарды пользователей по всему миру.

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технологии, wechat, tencent, финансы, openai