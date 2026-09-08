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ИИ в кресле руководителя: выгоды и риски

ИИ в кресле руководителя: выгоды и риски - 08.09.2026, ПРАЙМ

ИИ в кресле руководителя: выгоды и риски

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проникают во все сферы бизнеса. Вопрос уже не в том, сможет ли ИИ заменить руководителя, а в том, какие управленческие | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T06:06+0300

2026-09-08T06:06+0300

2026-09-08T06:06+0300

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проникают во все сферы бизнеса. Вопрос уже не в том, сможет ли ИИ заменить руководителя, а в том, какие управленческие функции он уже выполняет сегодня, какие возьмет на себя завтра и какие решения должны оставаться исключительно за человеком. Разберем основные задачи управления и оценим реальные возможности автоматизации.Там, где бизнес-процессы поддаются формализации, автоматизация планирования существует уже десятилетиями. Оптимальные маршруты, графики производства, расписание смен — все это давно рассчитывается системами. Человек лишь утверждает окончательное решение.Но современные модели ИИ приносят новые решения. Во-первых, они способны обрабатывать огромные массивы данных о рынке и предприятии, прогнозировать изменения и предлагать наиболее вероятные сценарии развития. Во-вторых, ИИ может анализировать отклонения от плана и подбирать действия для возврата на заданную траекторию. Определение целей, приоритетов и ограничений постепенно переходит в компетенцию алгоритмов.В формализованных процессах исполнители уже давно работают по командам системы. Водители такси следуют навигатору, операторы складов получают задания от диспетчерских систем — это повседневная реальность.ИИ способен декомпозировать задачи, распределять их между сотрудниками с учетом навыков и загруженности, формировать рабочие группы и контролировать исполнение. Важный нюанс: оценка навыков может строиться не на формальных сертификатах, а на реальном опыте исполнителя с конкретными задачами. Контроль ведется по цифровому следу работы сотрудника.При возникновении проблем ИИ не просто запускает стандартную процедуру, но анализирует причины, напоминает об аналогичных случаях и предлагает варианты решений с расчетом последствий. Персональный ассистент руководителя — тоже задача для ИИ: составление расписания, напоминания, формирование протоколов и отчетов.Руководитель постоянно взаимодействует с подчиненными, руководством, смежными подразделениями и внешними контрагентами. ИИ-ассистент поможет написать сообщение для разных аудиторий, собрать технические отчеты и превратить их в сводку для начальства, проанализировать историю взаимодействия с партнером.Но здесь искусственный интеллект остается именно ассистентом. Найти компромисс, отказать в просьбе, мотивировать команду или признать ошибку — эти задачи все равно решает человек.Найм, обучение, оценка, поощрение и увольнение — самый спорный участок. Уже сегодня соискатели жалуются, что их резюме отвергают роботы по формальным признакам. При этом сами резюме нередко пишутся с помощью ИИ, и возникает диалог между алгоритмами, который создает проблемы в процессе найма.С другой стороны, обрабатывать вручную тысячи откликов на вакансию невозможно. Более "умная" модель способна точнее проводить скрининг и отбор кандидатов. ИИ может анализировать рынок зарплат и предлагать обоснованную вилку с учетом рыночных условий.Технологии идут дальше: камеры в переговорных анализируют эмоциональное состояние соискателя, выявляя волнение или признаки недостоверности ответов. Умение читать невербальные сигналы всегда считалось важным качеством руководителя — теперь эту функцию может взять на себя алгоритм.Прямого запрета на использование ИИ в управлении персоналом в России нет. Однако статья 86 ТК РФ запрещает при принятии решений, затрагивающих интересы работника, основываться исключительно на его персональных данных, полученных в результате автоматизированной обработки. Закон "О персональных данных" также накладывает ограничения.Работа ИИ с персональными данными в любом случае должна выполняться в строгом соответствии с законодательством. Технологии — это инструмент, но ответственность за решения всегда остается за человеком.Автор: Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы ИТ-холдинга LANSOFT

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Александр Климешов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870223158_331:0:2379:2048_100x100_80_0_0_3624a7aa56c2ebc8d43a0c794754829b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Климешов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870223158_331:0:2379:2048_100x100_80_0_0_3624a7aa56c2ebc8d43a0c794754829b.jpg

мнения аналитиков, технологии, ии, развитие ии, работодатели