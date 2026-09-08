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Товарооборот Китая и России вырос за восемь месяцев на 28,4%
Товарооборот Китая и России вырос за восемь месяцев на 28,4% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России вырос за восемь месяцев на 28,4%
Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом... | 08.09.2026, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,047 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления Китая. По данным таможни, КНР за первые восемь месяцев этого года ввезла в РФ товаров на 84,675 миллиарда долларов - рост по сравнению с январем-августом 2025 года составил 30,7%. При этом поставки из России в Китайскую Народную Республику выросли на 26,5%, составив 100,372 миллиарда долларов. По сведениям главного таможенного управления, отдельно в августе товарооборот двух стран составил 25,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 13,752 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 11,851 миллиарда долларов, уточнила таможня. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество двух государств имеет потенциал для роста. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китайской Народной Республики и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
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Товарооборот Китая и России вырос за восемь месяцев на 28,4%
Товарооборот КНР и России за восемь месяцев вырос на 28,4%, до $185,047 миллиарда
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,047 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления Китая.
По данным таможни, КНР
за первые восемь месяцев этого года ввезла в РФ товаров на 84,675 миллиарда долларов - рост по сравнению с январем-августом 2025 года составил 30,7%. При этом поставки из России в Китайскую Народную Республику выросли на 26,5%, составив 100,372 миллиарда долларов.
По сведениям главного таможенного управления, отдельно в августе товарооборот двух стран составил 25,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 13,752 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 11,851 миллиарда долларов, уточнила таможня.
Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество двух государств имеет потенциал для роста.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китайской Народной Республики и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.