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Банк России наконец достиг равновесия между спросом и ценами

Банк России наконец достиг равновесия между спросом и ценами - 08.09.2026, ПРАЙМ

Банк России наконец достиг равновесия между спросом и ценами

Полагаем, на заседании совета директоров 11 сентября Банк России оставит ключевую ставку без изменения. По сравнению с июльским заседанием инфляционные риски... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:31+0300

2026-09-08T15:31+0300

2026-09-08T15:37+0300

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Полагаем, на заседании совета директоров 11 сентября Банк России оставит ключевую ставку без изменения. По сравнению с июльским заседанием инфляционные риски увеличились, прежде всего в виде ускорения роста устойчивой составляющей цен и активизации кредитования. Наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года по-прежнему равен 13,5%, что предполагает лишь ограниченный потенциал позитивной переоценки длинных облигаций федерального займа (ОФЗ).📈 Ускорение устойчивой составляющей ценВ июле инфляция оставалась повышенной: общий показатель с исключением сезонности и в пересчёте на год (SAAR) составил 11,6%, а базовый ускорился до 7,0% против 5,3% в июне. Центральный банк отмечает, что на устойчивую составляющую отчасти повлияли вторичные эффекты временных шоков предложения. Медианный рост цен на услуги остаётся значительным, что свидетельствует о сохранении инфляционного давления. Хотя недельные данные говорят об ощутимом замедлении инфляции в августе благодаря сезонному снижению в плодоовощном сегменте, текущий уровень по-прежнему заметно выше траектории, выводящей на целевые 4%. Кроме того, после скачка в июле инфляционные ожидания населения и бизнеса остыли в августе, но всё ещё больше среднего уровня первого полугодия 2026 года.💳 Спрос держится благодаря кредитованию и денежным агрегатамКредитная активность усилилась в основном за счёт рублевого кредитования нефинансовых организаций, при этом совокупные требования банков в экономике увеличились с начала года на 5,0% (без валютной переоценки). Июльское ускорение корпоративного кредитования отчасти вызвали разовые технические факторы, но и устойчивые темпы роста оставались повышенными. В то же время большие бюджетные расходы продолжали поддерживать ликвидность. В июле темп роста агрегата М2 составил 13,0% год к году, в августе — 12,9%, а денежной массы в широком определении с поправкой на валютную переоценку — 12,6% и 12,4%. Регулятор подчёркивает, что такое сочетание факторов предполагает смягчение денежно-кредитных условий.⛽ Топливный кризис — один из главных проинфляционных рисковОднако его влияние на экономическую активность пока ограниченно. По оценке Банка России, в июле цены на топливо выросли на 5,9% месяц к месяцу с исключением сезонности, обеспечив примерно 0,3 процентного пункта общей инфляции. Важно, что, по мнению ЦБ РФ, перебои на топливном рынке и в складской логистике повышают транспортные, страховые и прочие издержки, мешая замедлению как общей инфляции, так и её устойчивой составляющей. Ожидается, что временное сокращение производственных и логистических мощностей ограничит рост экономики в третьем квартале 2026 года в основном из-за недостатка предложения, а не вследствие ослабления спроса.📉 Наша оценкаМы ожидаем, что 11 сентября ключевую ставку оставят на уровне 14%. Причина — баланс рисков сместился в пользу более осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. Ускорение инфляции в устойчивой составляющей, заметный темп роста кредитования и продолжающаяся бюджетная поддержка — аргументы против очередного снижения ставки на предстоящем заседании.Оперативные опросы, индикатор бизнес-климата Банка России, банковская статистика и данные Росстата по валовому внутреннему продукту (ВВП) не указывают на существенное ослабление внутреннего спроса. Таким образом, необходимости в срочном снижении ставки для поддержки экономики пока не видится.Оставляем в силе прогноз по ключевой ставке на уровне 13,5% на конец 2026 года, что предполагает довольно ограниченный потенциал позитивной переоценки длинных гособлигаций. Вместе с этим сохраняем целевой ориентир доходности десятилетних ОФЗ на конец текущего года на уровне 15%, так как повышенные инфляционные и бюджетные риски, вероятно, удержат значительную премию за риск на длинном участке кривой доходности.Автор: Сергей Коныгин, главный экономист Инвестбанка "Синара"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Коныгин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/07/871347046_0:427:2048:2475_100x100_80_0_0_52474f96297ce19c9feb138dd6c78596.jpg

мнения аналитиков, банки, финансы, банк россии, росстат