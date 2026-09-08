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Курс юаня к рублю перешел к снижению после утренних попыток роста

Курс юаня к рублю перешел к снижению после утренних попыток роста - 08.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю перешел к снижению после утренних попыток роста

Курс китайской валюты по отношению к российской перешел к снижению после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:39+0300

2026-09-08T17:39+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перешел к снижению после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.11 мск падал на 10 копеек (-0,8%), до 12,79 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,78-12,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,09 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,80 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте снижается во второй половине дня, не сумев выйти на отметку 13 рублей. "Курс пытается нащупать новый равновесный уровень. С одной стороны, прошедшее за год снижение ставок ЦБ сократило процентный гэп между разными валютными и рублевыми финансовыми инструментами. С другой, реальные ставки в рублях остаются на нездорово высоких уровнях. Внешние факторы благоприятствуют притоку иностранной валюты до конца года", - комментирует Эдуард Лушин из СДМ-банка. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3,83% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.14 мск повышалась на 1,4%, до 98,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Судя по динамике юаневых ставок, дефицит валюты носил временный характер, в то время как рост нефтяных котировок продолжился, что оказывает поддержку рублю, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Ожидания сохранения жесткой позиции Банка России в вопросе денежно-кредитной политики на заседании 11 сентября будет способствовать сохранению реальной процентной ставки на высоком уровне. В этом контексте валютные курсы могут проявлять склонность к снижению в границах диапазонов 12,6-13 рублей за юань, 85-88 рублей за доллар и 98-101 рубль за евро", - ожидает он. Главным ориентиром для участников рынка остается заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, и динамика ставки RUSFAR CNY в ближайшие сессии, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Ее динамика покажет, идет ли речь о разовом скачке в понедельник, или о начале более продолжительного дефицита юаневой ликвидности", - поясняет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, банк россии, ук альфа-капитал, альфа-капитал