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Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 08.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260908/kurs-873124911.html
Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 08.09.2026, ПРАЙМ
Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал в ходе волатильной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:41+0300
2026-09-08T19:41+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал в ходе волатильной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний оказался шире обычного и составил 12,75-12,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,76 рубля. Рубль нашел поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте активно снижался в ходе сессии вторника. При этом утренние попытки инерционного роста не увенчались выходом курса на отметку 13 рублей. Он быстро развернулся вниз и ускорился в этом движении к вечеру. "Растущие нефтяные котировки и позитивные геополитические новости способствовали росту национальной российской валюты. Также на динамику курса могли повлиять стабилизация ситуации с юаневыми ставками овернайт и снижение объема чистых длинных позиций в валютных фьючерсах со стороны физлиц", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 19.24 мск повышалась на 0,4%, до 97,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Краткосрочно наиболее вероятным выглядит сохранение курса доллара в диапазоне 85-90 рублей, так как временные факторы, которые, видимо, привели к ухудшению внешнеторгового баланса, вероятно, останутся актуальными и будут препятствовать значимому укреплению рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая" В среду курс юаня, вероятно, продолжит пребывать внутри диапазона в 12,70-12,90 рубля, однако возможность его ухода ниже прогнозных значений в ближайшее время сохранится, особенно в случае дальнейшего геополитического позитива, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, россия, рубль, валюта, доллар сша, юань
Экономика, Рынок, РОССИЯ, рубль, валюта, Доллар США, юань
19:41 08.09.2026
 
Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Ващелюк: в краткосрочной перспективе курса доллара сохранится в диапазоне 85-90 рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал в ходе волатильной сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний оказался шире обычного и составил 12,75-12,98 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,76 рубля.

Рубль нашел поддержку

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте активно снижался в ходе сессии вторника. При этом утренние попытки инерционного роста не увенчались выходом курса на отметку 13 рублей. Он быстро развернулся вниз и ускорился в этом движении к вечеру.
"Растущие нефтяные котировки и позитивные геополитические новости способствовали росту национальной российской валюты. Также на динамику курса могли повлиять стабилизация ситуации с юаневыми ставками овернайт и снижение объема чистых длинных позиций в валютных фьючерсах со стороны физлиц", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 19.24 мск повышалась на 0,4%, до 97,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

Краткосрочно наиболее вероятным выглядит сохранение курса доллара в диапазоне 85-90 рублей, так как временные факторы, которые, видимо, привели к ухудшению внешнеторгового баланса, вероятно, останутся актуальными и будут препятствовать значимому укреплению рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая"
В среду курс юаня, вероятно, продолжит пребывать внутри диапазона в 12,70-12,90 рубля, однако возможность его ухода ниже прогнозных значений в ближайшее время сохранится, особенно в случае дальнейшего геополитического позитива, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
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