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Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 08.09.2026, ПРАЙМ

Рубль нашел поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал в ходе волатильной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:41+0300

2026-09-08T19:41+0300

2026-09-08T19:41+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал в ходе волатильной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля. Диапазон дневных колебаний оказался шире обычного и составил 12,75-12,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,76 рубля. Рубль нашел поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте активно снижался в ходе сессии вторника. При этом утренние попытки инерционного роста не увенчались выходом курса на отметку 13 рублей. Он быстро развернулся вниз и ускорился в этом движении к вечеру. "Растущие нефтяные котировки и позитивные геополитические новости способствовали росту национальной российской валюты. Также на динамику курса могли повлиять стабилизация ситуации с юаневыми ставками овернайт и снижение объема чистых длинных позиций в валютных фьючерсах со стороны физлиц", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 19.24 мск повышалась на 0,4%, до 97,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Краткосрочно наиболее вероятным выглядит сохранение курса доллара в диапазоне 85-90 рублей, так как временные факторы, которые, видимо, привели к ухудшению внешнеторгового баланса, вероятно, останутся актуальными и будут препятствовать значимому укреплению рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая" В среду курс юаня, вероятно, продолжит пребывать внутри диапазона в 12,70-12,90 рубля, однако возможность его ухода ниже прогнозных значений в ближайшее время сохранится, особенно в случае дальнейшего геополитического позитива, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, рубль, валюта, доллар сша, юань